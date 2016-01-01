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الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني

الخميس 14 مايو 2020 09:17 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يوجه "اتهاما خطيرا" إلى حسن نصرالله وقاسم سليماني


القدس المحتلة / سما /

اتهم الناطق باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، الأمين العام لحزب الله، حسن نصرالله، وقائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، بقتل القيادي السابق في الحزب مصطفى بدرالدين.

وقال أدرعي عبر صفحته الرسمية على "تويتر": "إياكم والكَذِب، فإنه يهدي إلى الفجور، وهُما في النَار"عشية بداية العشر الأواخر وقبل ساعات من الخطاب المرتقب إجا الوقت لتقول الحقيقة يا نصرالله وتعترف مين قتل مصطفى بدرالدين، يا نصرالله شريكك بالجريمة منو عايش لكن آن الأوان لتعترف لي انقتل بدر الدين باسم مصالح إيران"، على حد تعبيره.

وقال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أن ابنة مصطفى بدر الدين "كشفت تفاصيل جديدة عن والدها لكنها لم تعترف بما لم يعترف به إلى الآن مسؤول عن قتله، نصرالله وقاسم سليماني دبرا عملية القتل في مطار دمشق الدولي".

ويعتبر بدر الدين من أهم القيادات العسكرية في حزب الله وأطلق عليه أنصار الحزب لقب "ذو الفقار"، قُتل في 13 مايو/ أيار من عام 2016 في العاصمة السورية، دمشق، وتقول إسرائيل إن نصرالله وسليماني أمرا بقتله وهو ما ينفيه الحزب.

#نصر الله #سليماني #اسرائيل #مصطفى بدرالدين

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