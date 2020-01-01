جنود الاحتلال يسحلون فتاة وشقيقها في العيسوية

القدس المحتلة / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال، مساء أمس، فتاة وشقيقها بعد الاعتداء عليهما بالضرب عند مدخل بلدة العيسوية المتاخمة لمدينة القدس.

وأفادت عائلة محيسن أن قوات الاحتلال اعتقلت ابنتها آية وابنها علي خلال تواجدهما داخل محطة الوقود مدخل العيسوية، دون سبب، تزامناً مع أذان المغرب "موعد الإفطار"، حيث خرج 4 من أفراد العائلة لشراء بعض الحاجيات من البلدة.

وأضافت العائلة أن قوات الاحتلال اعتدت على علي بالضرب ولدى ترجل شقيقته آية من المركبة لمعرفة السبب تم سحلها على الأرض وضربها، وكذلك اعتدي على شقيقتها بالدفع ومنعها من الاقتراب منهما.

وأضافت العائلة أن تلك القوات حولت آية وعلي بعد احتجازهما أكثر من ساعة داخل مركبة الشرطة إلى مركز التحقيق.