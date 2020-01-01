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الخارجية: حالة وفاة ثالثة في صفوف جاليتنا بالإمارات بفيروس كورونا

الأربعاء 13 مايو 2020 10:08 م / بتوقيت القدس +2GMT
الخارجية: حالة وفاة ثالثة في صفوف جاليتنا بالإمارات بفيروس كورونا


رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين بأنه تم تسجيل حالة وفاة ثالثة، اليوم الأربعاء، في صفوف جاليتنا بدولة الإمارات العربية المتحدة بسبب فيروس كورونا

وكانت الخارجية أعلنت عبر سفارتنا لدى دولة الامارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا"، صباح اليوم الأربعاء، للمواطن جلال محمد كامل أبو شدق (52 عاما)، والمواطنة الزائرة رغدة علي حسن احمد الشقرة "الطباطيبي" (52 عاما).

وارتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 9 حالات حتى اللحظة.

وأضافت انه تم تسجيل 21 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الى 44، وحالة تعافي واحدة من الحالات المصابة ليصبح عدد حالات التعافي7 حالات.

#الخارجية والمغتربين #الامارات #الجالية الفلسطينية #فيروس كورونا #وفيات

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