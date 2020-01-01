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الحكومة الفلسطينية تستعد للعودة الى الحياة بشكل تدريجي

الأربعاء 13 مايو 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
الحكومة الفلسطينية تستعد للعودة الى الحياة بشكل تدريجي


رام الله / سما /

 قال أمين عام مجلس الوزراء أمجد غانم: إن الحكومة، تستعد للعودة للحياة بشكل تدريجي، وتقديم كافة الخدمات للمواطنين.

وأوضح غانم في حديث لإذاعة صوت فلسطين الرسمية، يوم الأربعاء، بأن قرارات الحكومة، بما يتعلق بالإجراءات الجديدة، سيتم الاعتماد فيها على تقييم متواصل لكل مرحلة مع إعطاء الأولوية لتعليمات الوقاية الصحية، والنظر بشكل متأنٍ لحماية أرواح أبناء شعبنا، الذي هو المعيار الأساسي للتعامل مع هذه الأزمة.

وأكد غانم، أنه تم اتخاذ القرار بالدوام الكامل للموظفين في مديريات الوزارات في المحافظات الخالية من الفيروس، وأن هناك استثناءات للتعامل مع هذه الأزمة في هذه الوزارات، والتعامل بمرونة مع كل حالة على انفراد، مشيراً إلى أنه ما ينطبق على القطاع الخاص ينطبق على العام، بما يتعلق بإجراءات الوقاية والسلامة العامة.

والاثنين 4 مايو الجاري، قررالرئيس محمود عباس المواقفة على توصية رئيس الوزراء د. محمد أشتية بتمديد فترة الطوارئ التي أقرت سابقا بسبب انتشار وباء كورونا.

#مجلس الوزراء #الحكومة #فيروس كورونا

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