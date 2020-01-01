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مصر: تراجع الإصابات بفيروس كورونا و ارتفاع حالات الشفاء

الأربعاء 13 مايو 2020 09:58 م / بتوقيت القدس +2GMT
مصر: تراجع الإصابات بفيروس كورونا و ارتفاع حالات الشفاء


سما / وكالات/

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية اليوم الأربعاء خروج 160 مصاباً بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، مع تراجع حالات الإصابة.

وأشار المتحدث باسم الوزارة خالد مجاهد، اليوم الأربعاء، إلى أن إجمالي المتعافين من الفيروس ارتفع إلى 2486 حالة حتى اليوم.

وأوضح أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2980 حالة، من ضمنهم الـ 2486 متعافيا.

وأضاف أنه تم تسجيل 338 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.

وذكر مجاهد أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاربعاء، هو 10431 حالة من ضمنهم 2486 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و 556 حالة وفاة.

#مصر #فيروس كورونا

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