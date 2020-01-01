هيئة الأسرى: استقرار الحالة الصحية للاسير الجريح هيثم بلل

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، باستقرار الحالة الصحية للأسير الجريح هيثم ابراهيم بلل من يطا، والذي اصيب امس الثلاثاء على حاجز قلنديا، بعد اطلاق النار عليه من قبل جنود الاحتلال.

وأوضحت الهيئة، عقب زيارة محاميها للأسير المصاب اليوم، ان المعتقل بلل يقبع حاليا في قسم العناية المكثفة بمشفى شعار تصيدك الاسرائيلي، وهو مصاب برصاصة في البطن.

وبينت الهيئة، أن ما تسمى محكمة الصلح الاسرائيلية في القدس، قررت اليوم تمديد توقيف الاسير بلل حتى الاثنين المقبل بذريعة استكمال التحقيق.