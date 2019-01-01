اتحاد كرة القدم يقرر استئناف مباريات دوري المحترفين

رام الله / سما /

قرر الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، استكمال الموسم الكروي 2019-2020، وتحديداً ما تبقى من مباريات في دوري المحترفين، وذلك بعد اجتماع ترأسه اللواء جبريل الرجوب، رئيس الاتحاد، اليوم الأربعاء، مع رؤساء أندية المحترفين، في مقر الاتحاد المركزي بالرام، للتشاور والخروج بآليات موحدة لاستكمال المنافسات، وذلك بعد توقفها في بداية شهر آذار/مارس الماضي جرّاء إعلان حالة الطوارئ بسبب تفشي فايروس كوفيد-19 المستجد.

وأكد الرجوب أن اتحاد كرة القدم يسعى إلى تطوير وحدة مفهوم مع الأندية كأساس لبناء آليات لإنجاز الموسم الكروي الحالي في ظل هذا الوباء، وذلك بما يضمن الحفاظ على حياة اللاعبين وحماية الأندية في ذات الوقت، وتوفير شبكة أمان قانونية لاستمرار الحركة الرياضية الوطنية الفلسطينية.

وقال الرجوب إن استكمال الموسم الكروي من خلال تبقي ثلاث جولات في موعد سيحدد لاحقاً هو ضرورة ومصلحة للأندية وللدوري وللاتحاد الوطني وللهوية الوطنية الرياضية الفلسطينية، وذلك على الرغم من الظروف الصعبة من الناحية المادية والصحية والقدرة على الحركة في ظل هذا الاحتلال الغاشم على أرضنا، مشدداً أن ذلك يُحتم على الجميع وعلى قلب رجل واحد السعي لتذليل كل الصعاب التي تحول دون تحقيق ذلك.

وأشار رئيس الاتحاد إلى أنه بناءً على تعليمات جهات الاختصاص في وزارة الصحة، إضافة إلى اللوائح والقوانين الخاصة بالاتحاد الوطني وفق عضويته في الاتحادين القاري والدولي، يوجد هناك توافق لدى أندية المحترفين لاستكمال منافسات الدوري، وذلك باللعب في ظرف أسبوع واحد من خلال أيام الجمعة والثلاثاء والجمعة، وتحديد ثلاثة ملاعب متفق عليها موزعة على مناطق الشمال والوسط والجنوب، بدون حضور جماهيري، مع تحديد فترة تحضير للأندية لا تقل عن أسبوعين.

كما أكد الرجوب أنه سيكون هناك رقابة والتزام مطلق بتعليمات وزارة الصحة من كافة النواحي قبل وخلال وبعد إجراء المباريات على مستوى الأفراد والمنشآت، وذلك كجزء من الإجراءات التي بموجبها سيتم استئناف الدوري.