إطلاق حملة تبرعات لصندوق طوارئ بيت لحم

بيت لحم / سما /

إنطلقت اليوم الاربعاء، حملة جمع التبرعات لصندوق طوارئ بيت لحم تحت عنوان "ايد بأيد بيت لحم بتنتصر عالكورونا".

وحضر إطلاق الحملة محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد، والمحامي أنطون سلمان رئيس بلدية بيت لحم، والدكتور سمير حزبون رئيس غرفة تجارة وصناعة بيت لحم، وداود الزير رئيس مجلس أمناء جامعة فلسطين الأهلية، وجهاد خير رئيس بلدية بيت ساحور، ورأفت جوابرة رئيس بلدية الدوحة، وجمال الدرعاوي مدير التفويض السياسي في المحافظة، والعديد من رجال الأعمال، وذلك من قاعة غرفة تجارة وصناعة بيت لحم.

وقال حميد: "إن إطلاق حملة صندوق الطوارئ في محافظة بيت لحم يمثل رسالة محبة وطمأنينة أخرى للمواطن الفلسطيني، حيث ضربت (بيت لحم) نموذجا في التضامن والتكافل المجتمعي والشراكة على المستويين الرسمي والشعبي، وذلك بعد إرساء رسالة الطمأنينة بتعافي جميع المصابين في المحافظة من فايروس كورونا".

وأعرب حميد عن أمله في أن يمثل الصندوق نقلة نوعية في التكافل بين مختلف فئات مجتمعنا المحلي، مشيراً إلى أن جميع التبرعات ستكون في إطار دعم وإسناد المتضررين من فيروس كورونا في مختلف القطاعات وأهالي المحافظة.

ودعا مختلف الفئات والقطاعات للمشاركة في دعم الصندوق، مؤكدا انه سيتم توزيع تبرعات الصندوق بطريقة مدروسة وشفافة تحقق الأهداف التي تم انشاؤه من أجلها.

و قال رئيس لجنة الصندوق المحامي أنطون سلمان: "إننا ندرك صعوبة الظروف الإقتصادية التي تعيشها محافظة بيت لحم، وحجم الأضرار التي لحقت بأبناء المحافظة، إلا أن نجاح هذه الحملة مرهون بتضافر كافة الجهود من مختلف الفئات والقطاعات المجتمعية، من أجل تحقيق أهداف الحملة بنزاهة وموضوعية".

وأكد أن الفكرة جاءت لتساهم في إيجاد الحلول لقضايا المتضررين، الاقتصادية والاجتماعية والصحية، من مختلف القطاعات في مدن وقرى ومخيمات المحافظة، مشيراً إلى أن محافظة بيت لحم التي تعافت صحياً، ما زالت تعاني اقتصادياً، وهي بحاجة إلى جهود جبارة، ووحدة موقف وشراكة حقيقية للتغلب على هذه الأضرار.

وقال الدكتور حزبون، إن الصندوق يمثل نقلة نوعية وهي تجربة جديدة، معرباً عن أمله في استمراره لما بعد أزمة الكورونا.

وأشار الى أن التبرعات ستساهم في دعم المتضررين، ومختلف الجوانب الصحية والاقتصادية، وأنه تم اعتماد شركة تبرعت بالإشراف على تدقيق الحساب، حيث سيتم الإعلان عن حجم التبرعات بين الحين والآخر .

من جانبه أشاد الزير بإطلاق الحملة لدعم الفئات المتضررة من فايروس كورونا في محافظة بيت لحم، داعياً إلى دعم هذه المبادرة بمزيد من التضامن والتكافل المجتمعي.