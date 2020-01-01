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هيئة الأسرى: المعتقل الجريح أرقم هرشه بوضع صحي مستقر

الأربعاء 13 مايو 2020 07:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
هيئة الأسرى: المعتقل الجريح أرقم هرشه بوضع صحي مستقر


رام الله / سما /

 أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين بأن الأسير الجريح أرقم هرشه من قرية قفين قضاء طولكرم بوضع صحي مستقر، ويقبع في مستشفى "هلل يافه" في الخضيرة بأراضي الـ48.

وأوضحت الهيئة عقب زيارة محاميها للأسير المصاب، اليوم الأربعاء، أن المعتقل هرشه مصاب برصاصتين متفجرتين في القدم اليمنى وإحداها قريبة من منطقة الحوض، ولم تجرى له أية عمليات جراحية حتى اللحظة.

وبين محامي الهيئة، أن الأسير هرشه يعاني من أوجاع شديدة في الظهر والحوض، ومن وجود شظايا في القدم.

وكانت قوات الاحتلال قد اعتقلت أول من أمس الاثنين من قرية قفين، كل من الشاب أرقم رياض خالد هرشة (20 عاما)، بعد أن اعتدت عليه بشكل همجي وأطلقت النار عليه في منزله وأصابته بالرصاص، وكذلك اعتقال الشاب عوني رائد عوني طعمة (24 عاما)، بعد مداهمة منزله في البلدة وتفتيشه.

#هيئة الاسرى #اسير #سجون الاحتلال

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