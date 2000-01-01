الخارجية: 77 حالة وفاة و1445 إصابة و649 حالة تعاف في صفوف جالياتنا حول العالم

رام الله / سما /

أفادت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الأربعاء، بأنه تم تسجيل77 حالة وفاة، و1445 إصابة، إضافة إلى 649 حالة تعاف، في صفوف أبناء جالياتنا حول العالم.

وأضافت الوزارة، في تقريرها اليومي، أن فريق عملها المصغر يتابع قضية العالقين في جميع الدول، ويستمع ويشاهد عديد المناشدات لإعادتهم الى أرض الوطن، ويتلقى عشرات الاتصالات يومياً بهذا الخصوص.

وبينت أن الرئيس محمود عباس، ورئيس الوزراء محمد اشتية، ووزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ورئيس جهاز المخابرات العامة اللواء ماجد فرج، يتابعون بالتعاون مع جميع الأطراف الفلسطينية ذات الصلة قضية عودتهم، والوقوف عند احتياجاتهم والعمل على تلبيتها على المستويات كافة، الصحية والمعيشية والعلاجية، مشيرة إلى أن ذلك يشمل استمرار التنسيق والتواصل مع الأشقاء في دول الجوار للحصول على الموافقات اللازمة لتشغيل المطارات والمعابر الحدودية.

وناشد فريق العمل جميع العالقين من طلبة ومواطنين، التواصل الدائم مع سفارات دولة فلسطين، والاتصال على أرقام الطوارئ المعلنة من قبلها وخلايا الأزمة المشكلة في جميع الدول بهدف تقديم الخدمات لهم.

وشدد على أن السفارات تتلقى يوميا مئات الاتصالات والاستفسارات وترد عليها، وتعمل بكامل طاقتها لخدمة أبناء شعبنا في هذه المرحلة الحرجة والصعبة، خاصة العالقين منهم.

وأكد أهمية عدم التعميم لأية مشكلة أو تقصير أو خلل قد يحدث هنا أو هناك، مطالبا جميع العالقين من أبناء شعبنا بالتحلي بالدقة في نقل المعلومة، وتوضيح طبيعة أية مشكلة تواجههم وأي تقصير من أي سفارة، حتى يتسنى للوزارة المباشرة بعلاجها أو تصحيح أي خلل، كواجب وطني ومهني والتزام أخلاقي وإنساني تجاه أبناء شعبنا، وأن يبقوا في أماكنهم، وأخذ احتياطات الوقاية والسلامة من الفيروس ريثما يتم فتح المجالات الجوية.

وأكد الفريق أن التزام السفارات ولجان الطوارئ بالوقوف إلى جانب الأوضاع المعيشية والصحية للعالقين هو التزام ثابت وحق لطلبة والمواطنين علينا، مشيرا إلى تواصل حملات الخير والتبرعات وتوزيع الطرود الغذائية والمواد المعقمة على الجميع.

شحنة مساعدات طبية من الصين لمواجهة "كورونا"

أبلغت وزارة الخارجية الصينية عبر مكتب تمثيلها في رام الله، وزارة الخارجية والمغتربين أن حكومة جمهورية الصين الشعبية سترسل شحنة مساعدات ومستلزمات طبية ثانية لدعم مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا في الأراضي الفلسطينية.

وقالت الوزارة إن ذلك يأتي تلبية لاحتياجات القطاع الصحي الفلسطيني، وتتمثل تلك الشحنة الطبية بـ 20 ألف كمامة طبية من نوع N95، و100 ألف كمامة طبية، و100 ألف قفاز طبي، و13 ألف طقم فحص خاص بفيروس كورونا المستجد.

وبهذا الخصوص، شكر الوزير رياض المالكي، باسم دولة فلسطين، جمهورية الصين الشعبية الصديقة على تبرعاتها السخية المتواصلة لدعم القطاع الصحي في دولة فلسطين، حيث قدمت الصين شحنة مساعدات طبية كبيرة وصلت إلى شعبنا، بالإضافة إلى التبرعات الطبية الأخرى التي قدمتها شركة "علي بابا" الصينية.

وأضافت الوزارة، أن سفارة دولة فلسطين لدى مالطا، أفادت بأنه عقب رسالة وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي الأخيرة إلى نظيره المالطي، تلقت اتصالا من مكتب وزير خارجية مالطا، أبلغها بموافقة الحكومة المالطية على التبرع بمواد طبية لوزارة الصحة الفلسطينية، لمكافحة فيروس "كورونا"، وهي عبارة عن 5 آلاف قناع وجه، و2000 بدلة طبية معقمة ضد الفيروسات، و20 ألف كمامة وجه، سيتم تحديد موعد تسليمها لاحقاً.

وشددت الوزارة على أن سفارتنا تتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتقديم أية مساعدة ممكنة للمحتاجين منهم، وأنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوفهم حتى الآن.

الولايات المتحدة الأميركية: ثلاث إصابات جديدة بالفيروس

أفاد فريق العمل المختص بمتابعة اوضاع الجالية الفلسطينية في الولايات المتحدة الأميركية بتسجيل ثلاث اصابات جديدة بين صفوف ابناء الجالية في ولايات كاليفورنيا، وميتشغن، وشيكاغو، بحيث يصبح عدد الإصابات في اميركا 741، بينهم 48 وفاة، مضيفا أنه تم تسجيل 28 حالة تعاف في ولاية لوس انجلوس في ولاية كاليفورنيا. بحيث يصبح عدد المتعافين 273.

ويتابع الفريق مع مركز الجالية الفلسطينية في ديربورن/ميشيغن نشاطاته الإنسانية والخيرية، بالتنسيق مع المسؤولين والمؤسسات والأطباء والجمعيات العربية والأميركية، والمركز العربي الأميركي لحقوق الإنسان، ومركز الحياة من أجل مساعدة أبناء شعبنا للتصدي لجائحة كورونا.

كما تم تقديم آلاف الوجبات الساخنة لأبناء الجالية الفلسطينية والعربية أسبوعياً من قبل مركز أ.س.د، بالإضافة إلى توزيع صناديق مواد غذائية في سبع مراكز ومدن مختلفة في ميشيغن، إضافة الى مؤسسات أميركية، تساهم في دفع ثمن هذه الوجبات والصناديق منها، ويقوم مركز الجالية الفلسطينية في لوس انجلوس/كاليفورنيا توزيع 950 طردا غذائيا على ابناء الجالية الفلسطينية والعربية.

وأكد الفريق المختص بمتابعة طلبة الثانوية العامة في برنامج التبادل الطلابي مع الأمديست، ان تنسيق عودة طلبة منحة yes ومنحة hope fund وfull right سيكون على طائرة واحدة تغادر الولايات الأميركية في 19 أيار/مايو.

وأوضح أن الطائرة تصل في اليوم التالي 20 آيار/مايو إلى مطار اللد، وعلى متنها جميع الطلبة من الضفة والقدس عددهم 42 طالبا، بالإضافة إلى 6 طلاب اخرين على مشروع اخر للبرنامج المذكور، بحيث يصبح عدد العائدين 48 طالباً من الضفة والقدس مع مراعاة جميع معايير السلامة لهم، مضيفا أنه جاري متابعة عودة 14 طالباً من أبناء شعبنا في قطاع غزة مشاركين في نفس البرنامج.

الإمارات: حالتا وفاة و21 إصابة جديدة بفيروس "كورونا"

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى دولة الامارات العربية المتحدة تسجيل حالتي وفاة بفيروس "كورونا" للمواطن جلال محمد كامل أبو شدق (52 عاما)، والمواطنة الزائرة رغدة علي حسن احمد الشقرة "الطباطيبي" (52 عاماً) ليرتفع عدد حالات الوفاة في صفوف الجالية الى 8 حالات حتى اللحظة.

وأضافت انه تم تسجيل 21 اصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع عدد الإصابات الى 44، وحالة تعافي واحدة من الحالات المصابة ليصبح عدد حالات التعافي7 حالات.

وتتابع أوضاع الجالية والطلبة والعالقين للاطمئنان على صحتهم وتلبية ما أمكنها من احتياجاتهم، وذلك عبر لجنة الطوارئ المشكلة من السفارة والقنصلية لتقديم المساعدة لأبناء شعبنا ومن تقطعت بهم السبل.

ويواصل القسم القنصلي في سفارة فلسطين والقنصلية العامة في دبي عمله كالمعتاد بتقديم الخدمات القنصلية لأبناء الجالية الفلسطينية المقيمين في الامارات، وتم تمديد 16 جواز سفر فلسطيني استثناءً بناءً على تعليمات وزير الخارجية، بحيث يصبح اجمالي الجوزات التي تم تمديدها هي 34 جواز.

وقامت السفارة بالعمل على التنسيق مع سفارات وقنصليات بعض الدول، وذلك لبعض الحالات والذين تقطعت بهم السبل والراغبين بالسفر الى الدول التي يقيمون فيها حيث تم تواجدهم في الإمارات لأغراض السياحة.

وتلقت السفارة والقنصلية العامة في دبي عشرات الطلبات من مواطنين زائرين ومقيمين يرغبون بالعودة لفلسطين ضمن حملة الهوية الفلسطينية، وللدول المستضيفة لحملة الوثائق، ويجري العمل على حصر وتفريغ بياناتهم.

وتستمر السفارة والقنصلية العامة في دبي بتقديم المساعدات المالية لأبناء الجالية الفلسطينية المحتاجين، بالتعاون مع رجال الخير، وتم تقديم المساعدات المالية لـ 40 مواطنا فلسطينيا كحالات جديدة حيث يصبح إجمالي الحالات التي تم تقديم مساعدات مالية لهم 69 حالة.

كما تقوم السفارة والقنصلية العامة بالاتصالات مع هيئة الاعمال الخيرية في الدولة والتنسيق معهم لإتمام الحملة الخاصة بأجهزة التنفس عدد 20 وإرسالها الى وزارة الصحة، وتم الاتفاق معهم على تحويل المبلغ الفائض من الحملة لحساب الوزارة، ليتم شراء أنابيب لعينات "ماسحات كورونا".

المغرب: جاليتنا وطلبتنا بخير ولا إصابات بالفيروس

تتابع خلية الأزمة في سفارة دولة فلسطين لدى المملكة المغربية، اوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم ومعيشتهم، وتقدم لهم المساعدات اللازمة سواء الغذائية او المالية والخدمات القنصلية المطلوبة، مؤكدة انه لم يتم تسجيل اية اصابة في صفوفهم حتى الان.

وقامت السفارة بتقديم مساعدات مالية لـ 5 طلاب يدرسون في مدينة فاس، و9 يدرسون في مختلف الجامعات المغربية، بالإضافة الى عائلتين مقيمتين في المغرب وظروفهما المعيشية صعبة.

وقامت جمعية "بسمة عطاء" في مدينة طنجة بتقديم دفعات مالية لعدد 20 طالباً فلسطينياً يدرسون في جامعات طنجة طوان، كذلك جمعية التضامن الفلسطيني المغربي التي قدمت مساعدات مالية الى 38 طالباً فلسطينياً في مدينة مراكش، بالتنسيق مع السفارة، هذا وتم تشكيل لجنة من رجال اعمال فلسطينيين في المغرب لتقديم مساعدات عينية للمحتاجين من الجالية والطلبة.

وتتابع السفارة اوضاع المواطنين والعالقين وعددهم 42، بانتظار استئناف الرحلات الجوية ليتسنى لهم المغادرة، فيما تتابع لجنة الأطباء الفلسطينيين والمشكلة من السفارة أوضاع الجالية والطلبة من الناحية الصحية، وتقدم لهم الارشادات الطبية اللازمة وتجيب على استفساراتهم.

سفارتنا لدى باكستان تطمئن على جاليتنا وطلبتنا

واطمأنت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية باكستان الاسلامية على سلامة الجالية والطلبة المدنيين والعسكريين والكادر وعائلاتهم، وأكدت عدم إصابة أي فلسطيني حتى الان، وهي تتواصل بشكل مباشر معهم لمتابعة أوضاعهم المعيشية، وتنسق جهودها بشكل كامل مع الاتحاد العام لطلبة فلسطين بكل ما يتعلق بالأمور اليومية والمعيشية للطلبة.

118 إصابة بالفيروس بين جاليتنا في قطر حتى اللحظة

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى قطر بأ عدد الاصابات بفيروس كورونا بين جاليتنا حتى اللحظة بلغ 118 إصابة، منها 6 إصابات تحت العلاج الطبي في المستشفى، مضيفة الوضع الصحي للحالات الاخرى مستقر وغير خطير، ليبقى عدد الحالات النشطة تحت الحجر الصحي 93 حالة.

وبلغ عدد الحالات التي شفيت 25 حالة، وتقوم السفارة بالتواصل مع جميع الحالات المصابة وذويهم للاطمئنان على صحتهم وتقديم كل مساعدة ممكنة لهم.

لا إصابات بالفيروس بين جاليتنا في بولندا

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بولندا أوضاع الجالية والطلبة بشكل متواصل، وتؤكد أن أوضاعهم بخير ولم تسجل أية إصابة بفيروس "كورونا" في صفوفهم.

وهي تتابع باهتمام الوضع الصحي لمواطن فلسطيني مصاب، وقدمت له مساعدات وتتابع علاجه، كما تقوم بمتابعة وضع مواطن أردني مريض بالتنسيق مع السفارة الاردنية في برلين ومع ذويه في الامارات العربية المتحدة، وتواصل تقديم خدماتها القنصلية والثقافية للمواطنين والطلبة، وتتابع جميع قضايا الطلبة المتعلقة بالمنح والإقامات والسكن مع الجهات البولندية المختصة.

النمسا: جاليتنا وطلبتنا بخير ولا إصابات جديدة

قالت بعثة دولة فلسطين لدى النمسا إن اوضاع الجالية والطلبة في جميع محافظات النمسا وسلوفينيا بخير، وتطمئن على اوضاعهم الصحية والمعيشية، وانه لم يتم تسجيل اية اصابة جديدة في صفوفهم، ليبقى العدد الاجمالي للمصابين بالفيروس حتى الان 13 تعافوا جميعاً، إضافة الى حالة وفاة وحيدة لمسن في مدينة اينسبروك.

وتواصل السفارة اصدار نشرة طوارئ باللغة العربية، تستفيد منها الجالية في متابعة تطورات الوباء في النمسا، واجراءات الحكومة النمساوية بخصوص انتشار الفيروس وطرق السلامة والوقاية.

سفارتنا لدى بلغاريا: جاليتنا وطلبتنا بصحة جيدة

تتابع سفارة دولة فلسطين لدى بلغاريا اوضاع الجالية والطلبة واللاجئين والعالقين في البلاد وجمهورية شمال مقدونيا للاطمئنان على صحتهم وتلبية احتياجاتهم وفقاً لإمكانياتها المتوفرة، وتؤكد أنها تواصل عملها بشكل طبيعي، وأنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف الجالية والطلبة.

وتبدأ السفارة خلال هذا الاسبوع بحملة اخرى لتوزيع السلال الغذائية على العائلات المستورة والطلبة المحتاجين، والعمال الذين فقدوا اعمالهم نتيجة لتفشي "كورونا".

الكاريبي: لا إصابات بالفيروس

تواصل سفيرة دولة فلسطين لدى الكاريبي متابعة اوضاع الجالية في دول حوض الكاريبي للاطمئنان على صحتها والوقوف عند اية احتياج لها، عبر تنسيق مستمر مع رؤساء الجاليات ورؤساء الوزراء في تلك الدول، وتطمئن السفيرة بعدم وجود اية اصابة في صفوف مواطنينا المقيمين في دول حوض الكاريبي المختلفة.

هنجاريا: لا يوجد إصابات بين جاليتنا

أفادت سفارة دولة فلسطين لدى هنجاريا بأنه لم يتم تسجيل اية إصابة في صفوف الجالية والطلبة حتى اللحظة، وأنها تتابع باستمرار أوضاعهم وتقف عند احتياجاتهم، وتعمل على توفير أية نواقص منها خاصة ما يتعلق بمواجهة فيروس كورونا، كما ان الرعاية متواصلة لجميع الطلبة في السكنات الجامعية وبالذات خلال شهر رمضان المبارك.

وتتابع السفارة عددا من الطلبة الذين تعرضوا لأمراض او اصابات مرضية مختلفة وهم في المستشفيات وعددهم 5 طلاب، حيث تتابع علاجهم في المستشفيات، وتجري لهم فحوصات كورونا، وجميع نتائجها سلبية.

سفارتنا لدى أندونيسيا: 13 عالقا ينتظرون العودة للوطن

أكدت سفارة دولة فلسطين لدى جمهورية اندونيسيا أنها تتابع أوضاع الجالية والطلبة للاطمئنان على صحتهم وأحوالهم المعيشية، وقامت بتقديم مساعدات للمحتاجين من الجالية والطلبة بحيث شملت 32 حالة.

وبينت أنه لم يتم تسجيل أية إصابة في صفوف الجالية والطلبة، وأنها تتابع المشاكل المتعلقة بقضية العالقين الذين يرغبون في العودة الى ارض الوطن والبالغ عددهم 13، مشيرة إلى أنها تقوم بتقديم خدماتها القنصلية وتتابع أي احتياج لأبناء الجالية وتلبيتها حسب إمكانياتها.