عمان: تسجيل 4 إصابات لطلبة عائدين وسائقين على الحدود

عمان /سما/

أفادت الحكومة الأردنية، بأنه لم يتم تسجّيل، اليوم الأربعاء، أيّ حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد من داخل الأردن، بينما سُجّلت 6 حالات إصابة للقادمين من الخارج.

وأوضحت في الإيجاز الإعلامي اليومي حول مستجدات كورونا، أن من بين الإصابات؛ 4 حالات بين الطلبة العائدين الذين يخضعون للحجر الصحّي في منطقة البحر الميّت (2 قدموا من لندن، و2 من مصر)، إضافة إلى سائقين من جنسيّات غير أردنيّة، تمّ التعامل معهما وفق البروتوكول المعتمد.

وأضافت أنه بذلك يصبح إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجدّ في الأردن 582 إصابة.

وأشارت إلى أنه تم تسجيل حالتي شفاء في مستشفى الأمير حمزة، ليصبح عدد الحالات التي بقيت تحت العلاج 128 حالة، وتمّ إجراء نحو 4000 فحص مخبري، ليبلغ إجمالي عدد الفحوصات المخبريّة التي تمّ إجراؤها للكشف عن الإصابات بفيروس كورونا حتى الآن 127307 فحوصات.