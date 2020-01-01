  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

الشرطة تضبط 18 شتلة ماريجوانا داخل منزل شمال طولكرم

الأربعاء 13 مايو 2020 07:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشرطة تضبط 18 شتلة ماريجوانا داخل منزل شمال طولكرم


طولكرم / سما /

 ضبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، 18 شتلة ماريجوانا، داخل منزل في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أنه بناء على معلومات تلقاها مركز شرطة شويكة وشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة داخل منزله في بلدة دير الغصون، تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل، حيث عثرت على 18 شتلة يشتبه أنها أشتال القنب المهجن أطوالها قرابة 40 سنتيمترا، إضافة إلى حاضنة وأدوات تستخدم في الزراعة والري، وبناء عليه جرى ضبط الأشتال والقبض على المشتبه به.

وأوضح البيان أنه تم التحرز على المضبوطات، وتوقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .

#الشرطة #مخدرات #طولكرم

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر

شاهد..وفاة محام أردني أثناء البث المباشر على الفيسبوك

مسؤول امريكي يتوعد القيادة الفلسطينية بعواقب وخيمة اذا رفضت ضم الضفة لاسرائيل

العمادي يعلن عن توزيع منحة زواج المعسرين وفكاك شهادات خريجين بغزة

طهران تنشر فيديو لحادث بارجة كونارك ويكشف عن السبب والجهة التي ربما تورطت في قصفها

الاتحاد الاوروبي يتوعد اسرائيل.. واشتيه يدعو لترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين

"التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

الأخبار الرئيسية

رئيس الوزراء: مقدمون على مرحلة في غاية الصعوبة إذا أعلنت إسرائيل ضمها لأجزاء من الضفة..

5

تقديم الخطوط العريضة للحكومة الجديدة للكنيست: لا تشمل مخطط ضم الضفة!!

البزم

داخلية غزة: لا تغيير غلى قرار منع التجمعات.. وجهزنا خطة تفصيلية لإنجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام..

العموم

هارتس تكشف: هذا ما حملته رسالة بريطانية داخلية شديدة اللهجة بشأن "الضم الإسرائيلي"؟!

حماس والجهاد تقرران مقاطعة اجتماع القيادة برام الله