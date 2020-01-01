الشرطة تضبط 18 شتلة ماريجوانا داخل منزل شمال طولكرم

طولكرم / سما /

ضبطت الشرطة، اليوم الأربعاء، 18 شتلة ماريجوانا، داخل منزل في بلدة دير الغصون شمال مدينة طولكرم.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الشرطة، في بيان لها، أنه بناء على معلومات تلقاها مركز شرطة شويكة وشرطة مكافحة المخدرات تتعلق بحيازة أحد الأشخاص كمية من المواد المخدرة داخل منزله في بلدة دير الغصون، تحصلت الشرطة على محضر تفتيش من النيابة العامة لتفتيش المنزل، حيث عثرت على 18 شتلة يشتبه أنها أشتال القنب المهجن أطوالها قرابة 40 سنتيمترا، إضافة إلى حاضنة وأدوات تستخدم في الزراعة والري، وبناء عليه جرى ضبط الأشتال والقبض على المشتبه به.

وأوضح البيان أنه تم التحرز على المضبوطات، وتوقيف المشتبه به تمهيدا لإحالته للنيابة العامة، لاستكمال الإجراءات القانونية حسب الأصول .