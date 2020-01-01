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إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد

الأربعاء 13 مايو 2020 07:09 م / بتوقيت القدس +2GMT
إصابة بالرصاص الحي وحالات اختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في يعبد


جنين / سما /

 أصيب شاب بالرصاص الحي والعشرات بحالات اختناق بالغاز المسيل للدموع، مساء اليوم الأربعاء، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في بلدة يعبد جنوب غرب جنين.

وأفاد مراسلنا بأن المواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال للبلدة، وتمركزها في حي المدارس وحارة السلمة.

وتابع ان جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع صوب الشبان، ما أدى لإصابة شاب بعيار ناري حي في قدمه، إضافة لإصابة العشرات بحالات اختناق، مشيرا إلى اقتحام الجنود لعدة منازل في حارة السلمة، عرف منها منازل عطية محمد أبو بكر وإخوانه ومنزل ولده محمد، ومنازل أبناء المرحوم محمود رشيد الشيخ علي.

وأضاف ان قوات الاحتلال اقتحمت مؤسسة شمس الشام في حي المدارس بحجة البحث عن كاميرات مراقبة، فيما اعتلى القناصة أسطح عدد من المنازل.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الشاب محمد عثمان زيد الكيلاني (36 عاما) بسبب رفضه فتح كاميرات المراقبة في محلة داخل البلدة

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت ظهر اليوم 11 مواطنا من بلدة يعبد عقب اقتحامها، يضافون إلى 12 موطنا جرى اعتقالهم يوم أمس 

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