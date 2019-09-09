"هيئة الأسرى": الأسير مراد فشافشة يشرع بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري

رام الله / سما /

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اليوم الأربعاء، بأن الأسير مراد محمد سعيد فشافشة، من سكان قرية جبع بمحافظة جنين، قد شرع أول أمس بإضراب مفتوح عن الطعام ضد اعتقاله الإداري.

وأوضحت الهيئة، في بيان لها، أن سلطات الاحتلال كانت قد أعادت اعتقال الأسير المحرر فشافشة، بتاريخ 9/9/2019، وأصدرت بحقه قرارا بالاعتقال الاداري لستة أشهر، وبعد انتهائها أصدر قرار تجديد بحقه لمدة أربعة أشهر.

يشار إلى أن الأسير فشافشة يقبع حاليا في زنازين سجن "هداريم"، وقد خاض تجربة الاعتقال أربع مرات سابقا، وأمضى ما يقارب الست سنوات في سجون الاحتلال.