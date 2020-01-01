مصادر إسرائيلية: وزير الخارجية الأمريكي يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية

القدس المحتلة / سما /

أكدت مصادر إسرائيلية مساء يوم الأربعاء، ان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو يلتقي بفلسطينيين من القدس الشرقية.

الزيارة تجاهلت الرئيس محمود عباس ،وان اللقاء قد يكون لنقل رسالة الى الرئيس عباس في ظل توقف الاتصالات السياسة.بحسب المصادر العبرية.

لم تذكر المصادر أسماء الشخصيات التي التقت الوزير الأمريكي لحتى اعداد هذا الخبر.

ووصل وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، إلى إسرائيل صباح الأربعاء، في زيارة قصيرة، وبعدها سيغادر عائدا إلى الولايات المتحدة.

وقدم بومبيو، التعازي لعائلة الجندي الإسرائيلي "عميت بن يجئال"، الذي قتل يوم الثلاثاء في يعبد.

وقال بومبيو: علينا أن نتقدم في خطة التسوية التي وضعها الرئيس ترامب.

واعتبر بومبيو خلال مؤتمر صحافي مشترك مع نتنياهو، يسبق لقائهما، أن "حكومة الوحدة التي سيتم تنصيبها هي فرصة للسلام على أساس خطة ترامب"، مضيفا أن "لإسرائيل الحق في الدفاع عن نفسها والولايات المتحدة تؤيد هذا الحق"

والتقى بومبيو أيضا، مع رئيس حزب أزرق أبيض بيني غانتس في السفارة الأمريكية في القدس.

وذكرت القناة 7 العبرية أن غانتس تحدث إلى بومبيو حول التطورات الإقليمية، وسلط الضوء على خطوات إيران الأخيرة بشأن المشروع النووي ومحاولاتها تموضعها في سوريا ولبنان.