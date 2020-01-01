الرجوب يتفقد سير العمل في مشروع منطقة جنين الصناعية الحرة

جنين / سما /

تفقد محافظ محافظة جنين اللواء أكرم الرجوب ورئيس غرفة تجارة وصناعة جنين عمار ابو بكر، اليوم، سير أعمال البنية التحتية الداخلية والخارجية لمشروع منطقة جنين الصناعية الحرة.

وكان في استقبالهم مدير المشروع وممثل الهيئة العامة للمدن الصناعية م. أسامة عمران وعثمان يالجين ممثلاً عن الشركة التركية المطورة للمنطقة الصناعية (ToBB-BIS)، إضافة إلى طواقم استشاري المشروع ومقاول المشروع (شركة Alke)، بحضور منسق المشروع عن المحافظة حسان الأحمد.

واطلع الرجوب على سير العمل في أعمال البنية التحتية، التي استمر العمل فيها طوال الفترة الماضية بتوجيهات من المحافظ استثناء مع أخذ كافة التدابير الوقائية وإجراءات السلامة الصحية.

وشكر الرجوب الجهود التي بذلتها، وما زالت، كل الأطراف للخروج بمشروع منطقة جنين الصناعية إلى النور، وخصّ بالذكر الهيئة العامة للمدن الصناعية، والأشقاء في الجمهورية التركية عبر الشركة المطورة للمنطقة، والحكومة الألمانية عبر بنك التنمية (KfW) الذي قدم قبل عدة أيام 4 ملايين يورو إضافية لاستكمال البنية التحتية ليصبح مجموع ما قدمته الحكومة الالمانية 24 مليون يورو، كما شكر الرجوب الطواقم العاملة في مقاولات المشروع من شركة (Alke) التركية والشركة الاستشارية (SRP) الألمانية.

بدوره، قدم المهندس أسامة عمران الشروحات اللازمة بشأن خطة العمل في المشروع ونسب الإنجاز والتاريخ المتوقع لانتهاء الاعمال والتشغيل، وكذلك الآفاق الاقتصادية والاجتماعية للمشروع.

وقدّم ممثل الشركة المطورة للمشروع شركة (ToBB-BIS) التركية عثمان يالجين الشروحات حول خطط الشركة المطورة لتشغيل المشروع وتسويقه.

يذكر أنّ منطقة جنين الصناعية الحرة سيتم تطويرها على 3 مراحل، وبمساحة إجمالية 900 دونم، وستعمل على استيعاب ما يزيد على 130 شركة متعددة التخصصات، إضافة إلى توفير ما يزيد على خمسة آلاف فرصة عمل مباشرة وخمسة عشر ألف فرصة عمل غير مباشرة، وذلك في مرحلة التشغيل الكلي للمشروع.