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توزيع سلال خضار على 50 عائلة متضررة من كورونا بنابلس

الأربعاء 13 مايو 2020 06:53 م / بتوقيت القدس +2GMT
توزيع سلال خضار على 50 عائلة متضررة من كورونا بنابلس


نابلس / سما /

 وزع المنتدى التنويري الثقافي الفلسطيني (تنوير) بالتعاون مع ملتقى الشراكة الشبابي سلال خضار، على خمسين عائلة من العائلات المتضررة جرّاء أزمة فايروس الكورونا في نابلس.

وأوضح مسؤول الانشطة التطوعية في الملتقى، وائل الفقيه، أن هذه الفعالية جاءت ضمن حملة توزيع معونات يتم تنفيذها تحت شعار "خلّي زادك من خير بلادك"، التي تؤكد على أهميه مقاطعة الاحتلال الاسرائيلي ودعم المنتج الوطني، الى جانب تعزيز صمود المزارع الفلسطيني، مشيراً الى أنه تم استلام كميات كبيره من الخضار من التعاوينات التي أنشأها ويدعمها ملتقى الشراكه الشبابي.

وذكر الفقيه أن "تنوير" قد ساهم من خلال الملتقى بإنشاء ودعم العديد من التعاونيات وتزويدها بأشتال الزعتر وأنظمة الري "التنقيط " ، كما قاد عمليات توعية تتعلق بضروره العوده الى الأرض واستثمارها.

#نابلس #كورونا #سلال خضار

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