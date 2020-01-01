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اتحاد الصحفيين العرب يدين قرار الاحتلال تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس

الأربعاء 13 مايو 2020 06:06 م / بتوقيت القدس +2GMT


القاهرة /سما/

أدان الاتحاد العام للصحفيين العرب بشدة، اليوم الأربعاء، قرار سلطات الاحتلال الإسرائيلي تمديد إغلاق مكتب تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة عاصمة دولة فلسطين، ومنع طواقمه من العمل في القدس وكافة المناطق داخل أراضي 48.

وأكد الاتحاد، في بيان له، أن هذا القرار الاحتلالي يُعدّ جريمة جديدة بحق الصحفيين الفلسطينيين ومنعهم من أداء واجبهم، وهو ما يتنافى مع كافة القوانين الدولية وحقوق الإنسان، كما يعد انتهاكا لحرية الرأي والتعبير.

وأعرب الاتحاد عن تضامنه مع نقابة الصحفيين الفلسطينيين، وهيئة إذاعة وتلفزيون فلسطين، مطالبا المنظمات الإعلامية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان كافة باستنكار هذا القرار الاحتلالي.

#اتحاد الصحفيين العرب #تلفزيون فلسطين #الاحتلال

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