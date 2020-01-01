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الشيخ عدنان: مدينة يعبد تتعرض لعدوان وحشي من جيش الاحتلال

الأربعاء 13 مايو 2020 05:57 م / بتوقيت القدس +2GMT
الشيخ عدنان: مدينة يعبد تتعرض لعدوان وحشي من جيش الاحتلال


جنين / سما /

أكد القيادي في حركة الجهاد الإسلامي في فلسطين الشيخ خضر عدنان، اليوم الأربعاء، أن مدينة يعبد بمحافظة جنين تتعرض لعدوان وحشي من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، وذلك بعد مقتل جندي إسرائيلي أمس.

وأوضح الشيخ عدنان، أن جيش الاحتلال يتعامل ثأريا من أهالي يعبد عند حاجز القتل بقلنديا أمس، والفوار اليوم، إضافة إلى شنّ الجيش حملة اعتقالات واسعة، بينهم اعتقال النساء وعائلات كاملة.
وحول زيارة وزير الخارجية الامريكية مايك بومبيو، قال الشيخ عدنان :"إن بومبيو المعزي بجندي الاسرائيلي في يعبد، دليل على مشاركة الولايات المتحدة بجرائم الاحتلال والتي كان آخرها إعدام الشهيد الفتى القيسي بدم بارد".

وأضاف أن الولايات المتحدة شرعنة قانون الغاب بكل أدوات القتل والإرهاب للفتك بالشعب الفلسطيني، وأرضه.

وأعلن جيش الاحتلال  الإسرائيلي، امس، مقتل جندي إسرائيلي جراء سقوط على رأسه حجر، عقب اقتحام دورية لجيش الاحتلال مدينة يعبد بجنين، واندلاع مواجهات مع الشبان.

#خضر عدنان #الجهاد الاسلامي #بلدة يعبد #الاحتلال الاسرائيلي

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