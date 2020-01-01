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الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للاسير هاني جعارة

الأربعاء 13 مايو 2020 05:45 م / بتوقيت القدس +2GMT
الاحتلال يجدد الاعتقال الاداري للاسير هاني جعارة


الخليل / سما /

 جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، الاعتقال الإداري لأمين سرّ حركة "فتح"- إقليم شمال الخليل، الأسير هاني جعارة، لمدة ثلاثة أشهر، ليكون الأمر الإداري الثالث الذي يصدر بحقه.

وكانت قوات الاحتلال اعتقلت جعارة في تاريخ 21 كانون الثاني/ يناير 2020، وأصدرت بحقه أمر اعتقال إداري لمدة أربعة أشهر، ولاحقا خفضت محكمة الاحتلال مدته لشهرين، بعد طلب تقدم به محاميه، إلا أن مخابرات الاحتلال ومع اقتراب موعد انتهاء المدة، في شهر آذار/ مارس الماضي، أعادت تجديد اعتقاله الإداري للمرة الثانية، لمدة شهرين، وفق ما أفاد به نادي الأسير.

#الاحتلال الاسرائيلي #فتح #هاني جعارة #الاعتقال الاداري

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