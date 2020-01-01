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حميد: سنُجري فحوصات للعمال والمواطنين العائدين من الداخل ضمن الإجراءات الاحترازية

الأربعاء 13 مايو 2020 05:43 م / بتوقيت القدس +2GMT
حميد: سنُجري فحوصات للعمال والمواطنين العائدين من الداخل ضمن الإجراءات الاحترازية


بيت لحم / سما /

أعلن محافظ بيت لحم اللواء كامل حميد اتخاذه قراراً يتم بموجبه أخذ عينات ومسوحات من كافة العمال والمواطنين العائدين من داخل الخط الأخضر، في إطار الإجراءات الوقائية سارية المفعول لمنع انتشار فيروس كورونا.

وقال حميد في تصريح صحافي مقتضب: إنه وحفاظاً على المحافظة سالمةً من فيروس كورونا، ومنعاً لعودة انتشاره لا سمح الله، وبعد التشاور مع الطواقم الطبية والصحية وجهات الاختصاص، تقرَّر إجراء فحص "كورونا" لجميع الإخوة العمال والمواطنين العائدين من داخل الخط الأخضر".

وطلب حميد من لجان الطوارئ والحواجز العسكرية وحواجز المحبة في الأرياف، ومن جميع رؤوساء وأعضاء الهيئات المحلية، تسجيل المعلومات اللازمة والكافية عن جميع العمال والمواطنين العائدين من داخل الخط الأخضر إلى بيوتهم، وإبلاغ الطواقم الطبية من أحل القيام بواجبها ودورها في أخذ المسوحات والعينات اللازمة لهم.

وأكد أنّ هذا الإجراء يندرج في إطار الإجراءات الرامية إلى ضمان عدم عودة الفيروس، ومنع انتشاره، مشيراً إلى أن هذا الإجراء يُضاف إلى سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية التي تميزت بها بيت لحم، وكانت سباقة إليها، وأبرزها الاستمرار بأخذ العينات العشوائية من المواطنين من خلال الحواجز، ومن خلال خيمة طواقم الطب الوقائي.

#محافظ بيت لحم #فيروس كورونا

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