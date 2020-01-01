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غزة: لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 27 عينة

الأربعاء 13 مايو 2020 05:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا اصابات جديدة بكورونا بعد فحص 27 عينة


غزة / سما /

اكدت وزارة الصحة في غزة عدم تسجيل اصابات جديدة بفيروس كورونا بقطاع غزة خلال ال 24 ساعة الماضية وذلك بعد اجراء الفحص المخبري ل 27 عينة جميعها كانت سلبية.

وأشارت الصحة في بيان لها الى عدد العينات التي جرى فحصها منذ بداية الازمة ارتفع الى 7233 عينة جميعها كانت سلبية باستثناء عشرين حالة ، شفيت 14 حالة منها فيما تتلقي ست حالات العلاج المناسب في مشفى العزل بمعبر رفح.

وارتفع الى 489 عدد المواطنين داخل مراكز الحجر الصحي بعد وصول 78 حالة من مصر عبر معبر رفح .

ومن المتوقع وصول اعداد اضافية اليوم وغدا خلال الفتح الاستثنائي للمعبر.

#وزارة الصحة #قطاع غزة #فحوصات كورونا #فيروس كورونا #غزة #الحجر الصحي

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