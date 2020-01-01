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لازاريني يلتقي المالكي في رام الله ويبحثان دعم الاونروا

الأربعاء 13 مايو 2020 05:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
لازاريني يلتقي المالكي في رام الله ويبحثان دعم الاونروا


رام الله /سما/


 
 أكد وزير الخارجية والمغتربين رياض المالكي، ضرورة ضمان تمكين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا) للاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين داخل الوطن وفي الشتات، والعمل على تحسين الخدمات المقدمة لهم، خاصة في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها العالم في مواجهة فيروس "كورونا".
وجدد المالكي، خلال لقائه المفوض العام الجديد للوكالة فيليب لازاريني، في مقر الوزارة بمدينة رام الله، اليوم الأربعاء، دعوة المجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه "الأونروا"، وتقديم الدعم المالي لها، للمحافظة على استمرار تقديم خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
وتطرق إلى المحاولات الإسرائيلية الأميركية لعرقلة عمل الوكالة من أجل تصفيتها، في خطوة أولى لإنهاء ملف اللاجئين، مستعرضا جهود القيادة الفلسطينية في حشد الدعم الدولي لمواجهة الضائقة المالية للأونروا. ووضع المالكي، ضيفه في صورة جهود الحكومة الفلسطينية لمواجهة "كورونا"، وأعرب عن قلقه بخصوص مدارس وكالة "الأونروا" في القدس المحتلة، مؤكدا ضرورة استمرار عملهم وتشجيع الأهالي على إرسال أبنائهم لتلك المدارس التي تحظى بمستويات أكاديمية عالية.
من ناحيته، أكد لازاريني حرص "الأونروا" على الاستمرار في تقديم الخدمات للاجئين الفلسطينيين رغم الأزمة المالية الخانقة التي تواجهها، داعيا المانحين إلى تقديم الدعم المالي لها، لتستطيع الاستمرار بالقيام بواجباتها.
واتفق الجانبان على مواصلة الجهد المشترك خاصة في المرحلة المقبلة، وتشجيع الدول على المشاركة بفعالية في اجتماع الدول المانحة الشهر المقبل.
 

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