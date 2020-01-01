داخلية غزة: لا تغيير غلى قرار منع التجمعات.. وجهزنا خطة تفصيلية لإنجاح امتحانات الثانوية العامة هذا العام..

غزة / سما /

قال الناطق باسم وزارة الداخلية بغزة، إياد البزم، إن 78 مواطناً عالقاً في مصر وصلوا إلى معبر رفح البري أمس الثلاثاء، مشيراً إلى أنه من المتوقع اليوم وصول مئات آخرين.

وأوضح البزم أن كافة طواقم وزارة الداخلية في تنفيذ البروتوكولات الخاصة فيما يتعلق بتنفيذ تعليمات الوقاية والسلامة، ونقل المواطنين العائدين لمراكز الحجر الصحي.

وتابع: "لدينا خطة واضحة تقضي بتقسيم العالقين على فئات وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، ونجتهد في تقديم كل الخدمات اللازمة للمواطنين خلال تسهيل وصولهم بمعبر رفح، واستضافتهم في مراكز الحجر، وفق الإمكانيات المتوفرة".

وأكلم حديثه: "أطقم هيئة المعابر والأجهزة الشرطية والأمنية تُعمل على تسهيل وصول العالقين عبر معبر رفح، وفق تنسيق وترتيب مع الجانب المصري".

وبين أن الوزارة لديها خطة واضحة تقضي بتقسيم العالقين على فئات، وتوزيعهم على مراكز الحجر الصحي، بالتعاون مع وزارة الصحة.

وأشار البزمالى أنه لا تغيير على جميع القرارات المتعلقة بمنع التجمعات.

وقال البزم: "كل الإجراءات التي نقوم بها من أجل منع تفشي فيروس كورونا في قطاع غزة، والإصابات التي تم تسجيلها حتى الآن هي من داخل مراكز الحجر".

امتحانات الثانوية العامة

وأضاف: "ندعو المواطنين إلى الاستمرار في اتخاذ إجراءات الوقاية في ظل وصول العائدين الجدد، وتم تجهيز خطة تفصيلية من أجل إنجاح سير امتحانات الثانوية العامة لهذا العام، بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم.

وقال البزم: "ستعمل الشرطة على منع كل مصادر الإزعاج خلال الامتحانات وقبلها؛ من أجل توفير الأجواء المناسبة للطلاب، وندعو المواطنين إلى التعاون بهذا الشأن".

وتابع "ستعمل الشرطة على تأمين كافة لجان الامتحانات وعددها 232 لجنة على مستوى قطاع غزة، بالإضافة لمراكز التصحيح والكونترول".