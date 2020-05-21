"التربية" تعلن موعد تسليم الشهادات المدرسية وبدء العام الدراسي الجديد

رام الله / سما /

أعلنت وزارة التربية والتعليم، اليوم الأربعاء، عن موعد تسليم الشهادات المدرسية، وبدء العام الدراسي الجديد 2020/2021.

وأفادت الوزارة، في بيان لها، بأن استلام الطلبة للشهادات المدرسية في نهاية العام الدراسي سيكون يوم الخميس الموافق 21-5-2020 وفق الإجراءات والتعليمات الصحية (التباعد، والتقييم، والكمامات... إلخ)، فيما سيبدأ العام الدراسي الجديد يوم الأحد 6-9-2020.

وفيما يتعلق ببدء برنامج التمكين المعرفي ونهايته، أوضحت الوزارة أنه تدوّن في الشهادة المدرسية لجميع طلبة الصفوف (1-11) الملحوظة: يعود الطلبة، والمعلمون الى مدارسهم، وصفوفهم في العام الدراسي 2019-2020 اعتبارا من 4-8-2020 حتى 3-9-2020، للالتحاق ببرنامج التمكين المعرفي.