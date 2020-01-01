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الزهار : صفقة تبادل الاسرى تمر بمرحلة "جس نبض" وستحتاج مزيدًا من الوقت

الأربعاء 13 مايو 2020 04:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
الزهار : صفقة تبادل الاسرى تمر بمرحلة "جس نبض" وستحتاج مزيدًا من الوقت


غزة / سما/

أكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" د. محمود الزهار، اليوم الأربعاء، أن صفقة تبادل الأسرى تمر في مرحلة "جس النبض"، موضحًا أن الصفقة ستحتاج مزيدًا من الوقت.

وبيّن الزهار في لقاء مع قناة الغد، أن صفقة تبادل الاسرى مع الاحتلال الإسرائيلي، ستحتاج مزيدًا من الوقت؛ لكي يتم الإفراج عن أكبر عدد ممكن من الأسرى الفلسطينيين داخل معتقلات العدو.

وقال :"إن الفترة الماضية كان هناك حراك لقعد صفقة تبادل اسرى".

وأضاف : أن الاحتلال لم يتخلى عن منهجه الاستخباراتي لمعرفة مكان جنوده المحتجزين لدى فصائل المقاومة، دون دفع الثمن.

يشار إلى أن رئيس حركة "حماس" في غزة يحي السنوار، قد طرح مارس الماضي، مبادرة صفقة تبادل أسرى جديدة، مقابل الافراج عن الاسرى المعتقلين لدى الاحتلال، وحتى اللحظة لم يعلن الطرفان بشكل رسمي عن أي تقدم في الملف.

#حماس #محمود الزهار #صفقة تبادل #اسرائيل #قطاع غزة

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