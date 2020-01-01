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بلدية غزة تبحث تعزيز التعاون المشترك مع جمعية الكشافة

الأربعاء 13 مايو 2020 04:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
بلدية غزة تبحث تعزيز التعاون المشترك مع جمعية الكشافة


غزة / سما /

أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج أهمية تعزيز التعاون مع كافة الفعاليات المجتمعية للمساهمة في المشاركة في عملية تطوير العمل البلدي ومسيرة البناء والتعمير.

جاء ذلك خلال استقباله في مكتبه وفداً من جمعية الكشافة الفلسطينية برئاسة رئيس اللجنة الكشفية العربية، وعضو المكتب التنفيذي لجمعية الكشافة، صخر حميد.

وبحث السراج مع الوفد سبل تعزيز التعاون بين البلدية والجمعية ومشاركة فرق الجمعية الكشفية في أنشطة وفعاليات البلدية المختلفة لاسيما في أوقات الطوارئ لخدمة المجتمع المحلي.

بدوره، أكد حميد أن الجمعية خصصت 30 قائدا كشفياً مدرباً من فريق الإغاثة والطوارئ بكشافة محافظة غزة للمشاركة في كافة فعاليات البلدية المختلفة، وجهودها في مواجهة جائحة " كورونا ".

واتفق الطرفان على تعزيز التنسيق والتعاون بما يحقق رؤية البلدية والكشافة في خدمة المجتمع المحلي.

#بلدية غزة #جمعية الكشافة

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