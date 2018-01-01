السجن 8 أشهر وغرامة مالية لناشطة إسرائيلية دافعت عن عهد التميمي

القدس المحتلة / سما /

قضت محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس، اليوم الأربعاء، بالسجن 8 أشهر وغرامة مالية قدرها 3 آلاف شيكل، بحق ناشطة يسارية إسرائيلية تدعى "يفعات دورون" بعد إدانتها بمهاجمة القاضي والمدعي العام العسكري، خلال محاكمة الشابة الفلسطينية عهد التميمي في آذار/ مارس 2018.

وبحسب قناة 13 العبرية، فإن دورون هي ناشطة يسارية معروفة بتضامنها مع الفلسطينيين ومشاركتها بمظاهراتهم، مشيرةً إلى أنها اعترفت بما فعلته وأنها غير نادمة وتفخر بإدانتها، وأنها غير نادمة على وقوفها إلى جانب أصدقائها واتباع المعايير الأخلاقية التي تؤمن بها.

وقال القاضي خلال الجلسة إنه لا يمكن أن تكون هناك صلة بين العنف والاحتجاج السياسي المشروع.

وتم إدانة دورون بالاعتداء على موظف حكومي في ظروف مشددة، ثم تم إصدار الحكم.