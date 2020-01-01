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غانتس التقى بومبيو وبحثا "صفقة القرن"

الأربعاء 13 مايو 2020 03:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
غانتس التقى بومبيو وبحثا "صفقة القرن"


القدس المحتلة / سما /

 التقى بيني غانتس زعيم حزب أزرق - أبيض، اليوم الأربعاء، مع وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو الذي وصل إسرائيل هذا الصباح.

وبحسب قناة 12 العبرية، فإن اللقاء عقد في مقر السفارة الأميركية بالقدس، وبحضور غابي أشكنازي من قيادات الحزب والمرشح ليكون وزير الخارجية الإسرائيلي.

ولم يدلي أي من غانتس وبومبيو بأي تصريحات صحفية، لكن مكتب غانتس أصدر بيانًا لاحقًا أكد فيه الاجتماع وأنه تم التباحث في قضية عدة من أبرزها خطة السلام الأميركية "صفقة القرن" والخيارات الإسرائيلية لتنفيذها.

ولم تذكر أي تفاصيل أخرى حول اللقاء الذي لوحظ خلاله تباعد المسافات وعدم المصافحة بينهما إلا على الطريقة الهندية، بسبب فيروس كورونا.

#غانتس #بومبيو #صفقة القرن #اسرائيل

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