الجهاد الاسلامي تحدد موقفها من حضور الاجتماع القيادي المقرر السبت القادم برام الله

غزة / سما/

أعلنت حركة الجهاد الإسلامي، اليوم الأربعاء، أنها لن تحضر لقاء اجتماع القيادة، الذي سيعقد يوم السبت المقبل في رام الله.

وأكدت الحركة في بيان لها، أنها تلقت دعوة لحضور الاجتماع، مشيرةً إلى أنه لن يحضر أي من قياداتها الاجتماع.

وبينت أنها تدعم كل جهد بنَّاء ومخلص لاستعادة الوحدة لمجابهة الاحتلال في كل مكان، موضحةً أنها ترى بأن المدخل لتجسيد ذلك هو عقد اجتماع الإطار القيادي للمنظمة بحضور كل من الرئيس محمود عباس، والأمناء العامين للفصائل لبحث المخاطر المحدقة بالقضية الوطنية والتصدي لصفقة ترمب والبدء بإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية على أسس جديدة تحقق الشراكة وتنهي الانقسام.

وأعربت عن أملها أن يخرج الاجتماع والمشاركين فيه بقرارات جدية تسهم في استعادة الوحدة والتصدي لقرارات الضم والاستيطان بالضفة والأغوار وكافة الأراضي المحتلة.