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معهد الصحافة الدولي يطلب من اسرائيل سحب قرار إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين بالقدس

الأربعاء 13 مايو 2020 03:32 م / بتوقيت القدس +2GMT
معهد الصحافة الدولي يطلب من اسرائيل سحب قرار إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين بالقدس


رام الله / سما /

طالب معهد الصحافة الدولي, اليوم, إسرائيل بسحب كافة المعيقات التي تحد من قدرة تلفزيون فلسطين على العمل، كما وطالب بإعادة فتح مكاتب التلفزيون في مدينة القدس الشرقية.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد أعادت إغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين، وهي محطة تملكها هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، كما تم توقيف فريق التلفزيون عن العمل لمدة ستة أشهر إضافية.

قرار الإغلاق الأول صدر في نوفمبر تشرين ثاني 2019 معتمدا على ما أسمته مخالفة للاتفاقية ما بين إسرائيل وفلسطين. وقد جاء قرار إعادة الإغلاق بعد أن تم استدعاء مراسلة التلفزيون في القدس كريستين الريناوي للتحقيق معها.

يقول داود كتاب نائب رئيس المجلس التنفيذي للمعهد إن من غير المقبول، ملاحقة إعلامية فلسطينية لأنها تعمل في تلفزيون فلسطين. "يجب أن تتوفر حرية التنقل لكافة الصحفيين وخاصة في مناطق النزاعات. إن سكان القدس الفلسطينيين والذي يزيد عددهم عن 350 ألف نسمة لهم الحق بأن يقوم تلفزيون ذو مصداقية بتغطية أوضاعهم وأن يسمح للصحفيين بالعمل على الأرض لهذا الغرض."

لقد راسلت نقابة الصحفيين الإسرائيلية نائب مدير الشرطة في القدس واحتجت على استدعاء الريناوي وإغلاق مكاتب تلفزيون فلسطين. وقالت النقابة "بما أن الصحفيين الإسرائيلين يسمح لهم بالعمل دون أي قيد في المناطق الفلسطينية، فإن الأمر نفسه يجب أن يطبق فيما يخص الصحفيين الفلسطينيين، ويجب أن يسمح للمؤسسات الإعلامية بالعمل داخل إسرائيل."

#تلفزيون فلسطين #اسرائيل #معهد الصحافة الدولي

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