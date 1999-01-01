طائر "صقر الثعابين" في قبضة سلطة البيئة بعد ضبطه في نابلس

نابلس / سما /

تمكنت طواقم سلطة جودة البيئة بالتعاون مع شرطة البيئة في نابلس من ضبط طائر عقاب صرارة ( صقر الثعابين) ، كان معروضاُ للبيع في إحدى المحلات التجارية لبيع الطيور في المدينة.

وذكرت في بيان صحافي اليوم ، بأن الطائر يعاني من جروح قديمة في منطقة الجناحين وسيتم وضعه تحت التأهيل الصحي لمتابعة حالته الصحية في حديقة الحيوانات الوطنية في قلقيلية بالتنسيق مع بلدية قلقيلية ومكتب سلطة جودة البيئة في المحافظة.

وبينت سلطة جودة البيئة بأنها وجهت إخطارا نهائيا إلى المحل بعد مصادرة الطائر منه وتعهده بعدم تكرار الاتجار بالطيور البرية لأنها غير مشروعة حسب القانون، وفي حال تكرار التجارة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق صاحب المحل.

وأشارت بان العمل جارٍ على إعادة تأهيله وإعادته إلى موئله في الطبيعية الفلسطينية ، مشددة على حظر صيد أو قتل أو إمساك الطيور أو نقلها أو التجوال بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة كما يحظر إتلاف أوكارها أو إعدام بيضها، وفقا للمادة رقم 41 من قانون البيئة رقم 7 لسنة 1999م.

وناشدت سلطة جودة البيئة المواطنين بعدم الاعتداء على الحياة البرية والإبلاغ عن كل من يعبث بحياة الطيور والحيوانات لحمايتها ولحفظ توازن النظام البيئي في الأراضي الفلسطينية.









