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بمشاركة الفلسطيني رامي جابر..استئناف العمل لانهاء تصوير آخر مشاهد الفيلم العالمي The misfits

الأربعاء 13 مايو 2020 02:51 م / بتوقيت القدس +2GMT
بمشاركة الفلسطيني رامي جابر..استئناف العمل لانهاء تصوير آخر مشاهد الفيلم العالمي The misfits


وكالات / سما /

أعلنت شركة "آر إن جي" بدء استعدادتها لاستئناف العمل في القريب العاجل للانتهاء من تصوير آخر مشاهد فيلم الآكشن والإثارة The misfits، الذي يشارك في بطولته الممثل وبطل سباق "الرالي" في العالم الفلسطيني "رامي جابر".

ويشارك جاب بالفيلم الى جانب عدد كبير من نجوم هوليوود وهم "بيرس بروسنان"، "جيمي تشونغ"، "هيرمون كورفيلد"، "نيك كانون"، "تيم روث"، والنجم السوري سامر المصري، وتدور أحداث الفيلم حول مجرم يجد نفسه متورطا في سرقة كبيرة مع أصحاب نفوذ وأعمدة المافيات.

"رامي جابر" فلسطيني ولد في القدس، وتنقسم اقامته ما بين بلجيكا، وفلندا، بدأ حياته بطلا "للرالي" قبل أن توقع معه شركة "هوليوود" بطولة  الفيلم القصير  (2hours 2 vegas)، مع نجم هوليوود "وينتورث ميلر"، لينطلق بعدها الى عالم التمثيل في ثلاثة أفلام قصيرة أخرى، ويؤسس مجموعة شركات "آر ان جي" التي اعتمدتها هوليوود للتنفيذ الانتاجي.

#رامي جابر #The misfits #فيلم

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