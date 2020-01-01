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بيان شديد اللهجة من "إم بي سي" .. ما القصة؟

الأربعاء 13 مايو 2020 02:49 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيان شديد اللهجة من "إم بي سي" .. ما القصة؟


وكالات / سما /

أصدرت "مجموعة إم بي سي"، وشبكة قنوات "أم بي سي مصر"، تحذيرا شديد اللهجة مما وصفته بـ"رسائل مفبركة يجري تداولها عبر عدد من المواقع الإلكترونية والمنتديات وصفحات التواصل الاجتماعي ومنصات التوظيف، صادرة عن صفحات مزورة، تنتحل صفة بعض قنوات المجموعة، أو أسماء بعض مدراءها التنفيذيين وكبار مسؤوليها".

وأكدت المجموعة أن تلك الرسائل، "تحمل ادعاءات كاذبة، وأخبارا لا أساس لها من الصحة، وذلك بهدف القيام بعمليات نصب واحتيال، عن طريق الترويج للمشاركة في مشاريع وهمية، أو مسابقات لا أساس لها، وفرص توظيف كاذبة".

ولفتت "مجموعة إم بي سي"، في بيان، "عناية جمهورها في كل أرجاء الوطن العربي عموما، وجمهورية مصر العربية وبلدان المغرب العربي خصوصا، إلى أن "الصفحات والحسابات التي تمثلها رسميا على مواقع التواصل الاجتماعي، هي تلك الموثقة أصولا، وتحمل شعار التوثيق الرسمي المعروف من قبل تلك الصفحات والمواقع".

كما أشارت "مجموعة إم بي سي"، إلى ضرورة توخي الحذر "وعدم الوقوع في فخ أشخاص، يدعون انتسابهم زورا إلى المجموعة، دون التأكد والتثبت من شخصياتهم وصفاتهم المهنية والقانونية".

#إم بي سي

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