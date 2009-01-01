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بدء تشغيل قمر صناعي آخر من نظام بيدو للملاحة في الشبكة

الأربعاء 13 مايو 2020 02:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
بدء تشغيل قمر صناعي آخر من نظام بيدو للملاحة في الشبكة


وكالات / سما /

بدأ تشغيل القمر الصناعي الـ45 من نظام بيدو للأقمار الصناعية الملاحية في الشبكة بعد اكمال الاختبارات في المدار، حسبما ذكر مكتب ادارة نظام الملاحة بالأقمار الصناعية.

وذكر المكتب أن القمر الصناعي سيوفر الخدمات بدلا من قمر بيدو الصناعي الثالث، وهو قمر صناعي ثابت مُدار من الأرض لنظام BDS-2. وسيساعد الاستبدال على تعزيز نظام BDS-2 ودعم انتقال سلس من نظام BDS-2 إلى نظام BDS-3، فيما سيبقى القمر الصناعي الثالث في المدار بعد الاستبدال.

تم إطلاق القمر الصناعي الثالث والقمر الصناعي الـ45 من مركز شيتشانغ لإطلاق الأقمار الصناعية يوم 17 يناير عام 2010 ويوم 17 مايو عام 2019 على التوالي. وطورتهما الأكاديمية الصينية لتكنولوجيا الفضاء.

ويعد نظام BDS نظاما للملاحة العالمية طورته الصين وتشغله بشكل مستقل. وتمت تسمية النظام على اسم كوكبة الدب الكبير بمصطلح اللغة الصينية.

وبدأ علماء صينيون في بناء نظام BDS-3 في عام 2009. وتم تحسين تقنيات نظام BDS-3 بشكل كبير مقارنة بنظام BDS-2.

#قمر صناعي

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