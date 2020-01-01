  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً طارئاً بخصوص المسابقات

الأربعاء 13 مايو 2020 02:33 م / بتوقيت القدس +2GMT
اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً طارئاً بخصوص المسابقات


رام الله / سما /

يبحث الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الضفة المحتلة اليوم الأربعاء، مصير النشاط الرياضي، في الاجتماع الذي سيجري مع الأندية بمقره في الرام شمال القدس المحتلة.

وأوقف اتحاد كرة القدم دوري المحترفين ودوري الاحتراف الجزئي وكل نشاطه الكروي خلال شهر مارس الماضي، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول للاتحاد برئاسة جبريل الرجوب مع رؤساء أندية المحترفين بالضفة منذ انتشار الوباء، وبعد نحو أسبوعين من صدور بيان الاتحاد, الذي أكد خلاله البدء بإجراء مشاورات مع الجهات المختصة، وتحديدا وزارة الصحة بخصوص استئناف النشاط الرياضي.

وقطعت مسابقة دوري المحترفين، ودوري المحترفين الجزئي في الضفة شوطا مهما, إذ تبقى فقط على نهاية المسابقتين 3 جولات لإنهاء الموسم.

ويعتلي فريق مركز بلاطة صدارة دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مركز الأمعري الثاني، والفريق بحاجة للفوز بمباراة واحدة لحسم اللقب لمصلحته.

أما في دوري المحترفين الجزئي, فيتواجد شباب الظاهرية متصدرا برصيد 41 نقطة, بفارق 7 نقاط أيضا أمام طوباس الثاني, وهو بحاجة للفوز في مباراة واحدة للتتويج باللقب.

#دوري المحترفين #المسابقات #اتحاد الكرة

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل الجندي الاسرائيلي في يعبد.. والاحتلال يعتقل 16 شخصًا

قناة "MBC" توقف بث مسلسل مخرج 7

شاهد..وفاة محام أردني أثناء البث المباشر على الفيسبوك

بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل

العمادي يعلن عن توزيع منحة زواج المعسرين وفكاك شهادات خريجين بغزة

الاتحاد الاوروبي يتوعد اسرائيل.. واشتيه يدعو لترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

الجهاد الاسلامي تحدد موقفها من حضور الاجتماع القيادي المقرر السبت القادم برام الله

وزيرة الصحة: إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس وتعافي 39 حالة

7776

الاف الفلسطينيين في مخيم الفوار يشيّعون جثمان الشهيد قيسية الى مسقط رأسه بالظاهرية

بومبيو لنتنياهو: أنت شريك رائع ولا تخفي المعلومات كما تفعل دولة أخرى وسنتحدث سويا عن تلك الدولة

مسؤول امريكي يتوعد القيادة الفلسطينية بعواقب وخيمة اذا رفضت ضم الضفة لاسرائيل