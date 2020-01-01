اتحاد الكرة يعقد اجتماعاً طارئاً بخصوص المسابقات

رام الله / سما /

يبحث الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في الضفة المحتلة اليوم الأربعاء، مصير النشاط الرياضي، في الاجتماع الذي سيجري مع الأندية بمقره في الرام شمال القدس المحتلة.

وأوقف اتحاد كرة القدم دوري المحترفين ودوري الاحتراف الجزئي وكل نشاطه الكروي خلال شهر مارس الماضي، في ظل انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول للاتحاد برئاسة جبريل الرجوب مع رؤساء أندية المحترفين بالضفة منذ انتشار الوباء، وبعد نحو أسبوعين من صدور بيان الاتحاد, الذي أكد خلاله البدء بإجراء مشاورات مع الجهات المختصة، وتحديدا وزارة الصحة بخصوص استئناف النشاط الرياضي.

وقطعت مسابقة دوري المحترفين، ودوري المحترفين الجزئي في الضفة شوطا مهما, إذ تبقى فقط على نهاية المسابقتين 3 جولات لإنهاء الموسم.

ويعتلي فريق مركز بلاطة صدارة دوري المحترفين برصيد 42 نقطة، بفارق 7 نقاط أمام أقرب ملاحقيه مركز الأمعري الثاني، والفريق بحاجة للفوز بمباراة واحدة لحسم اللقب لمصلحته.

أما في دوري المحترفين الجزئي, فيتواجد شباب الظاهرية متصدرا برصيد 41 نقطة, بفارق 7 نقاط أيضا أمام طوباس الثاني, وهو بحاجة للفوز في مباراة واحدة للتتويج باللقب.