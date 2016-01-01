إنتر ميلان ونادٍ إنجليزي يطاردان نجم البرتغال

وكالات / سما /

وضع إنتر ميلان التعاقد مع ويليام كارفاليو كأحد الأهداف المحتملة له في سوق الانتقالات الصيفية القادمة في ظل رغبة أنتونيو كونتي في تدعيم خط الوسط بلاعب صاحب هوية دفاعية.

وحسب صحيفة O Jogo البرتغالية فإن لاعب وسط ريال بيتيس يُمكنه الرحيل من النادي الأندلسي في الموسم القادم لأجل تحقيق قفزة في مسيرته المهنية.

وتقول الصحيفة أن النادي الأندلسي سيوافق على بيع اللاعب في هذا الصيف مقابل 16 أو 17 مليون يورو نظراً لانخفاض أسعار اللاعبين بصفة عامة في السوق الأوروبي.

ويتنافس الإنتر مع نادي ليستر سيتي الإنجليزي لأجل الحصول على توقيع نجم سبورتنج لشبونة السابق، والذي يحق له الحصول على نسبة 25% من قيمة بيع بيتيس له.

لدى ويليام كارفاليو خبرة دولية كبيرة حيث مثل منتخب البرتغال الأول في ما يقرب من 60 مباراة دولية، وكان أحد أعضاء الفريق الفائز بكأس الأمم الأوروبية 2016 ودوري الأمم الأوروبية 2019.