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وجهة دي ليخت في حال رحيله عن يوفنتوس

الأربعاء 13 مايو 2020 02:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
وجهة دي ليخت في حال رحيله عن يوفنتوس


وكالات / سما /

يبذل نادي برشلونة قصارى جهده للتكيف مع الوضع الجديد، الذي فرضته جائحة كورونا على سوق الانتقالات، ولذلك تبحث إدارة الفريق الكتالوني عن صفقات تبادلية لتعزيز صفوفه.

وكانت هنالك محادثات مكثفة بين برشلونة ويوفنتوس خلال الأيام القليلة الماضية، من أجل إبرام صفقة تبادلية ينتقل بموجبها لاعب من البيانكونيري إلى الكامب نو، مقابل انضمام أرتور ميلو إلى فريق السيدة العجوز.

وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فإن نادي برشلونة سيكون وجهة ماتياس دي ليخت، في حال قرر اللاعب الهولندي الرحيل عن يوفنتوس خلال المستقبل القريب، حيث يعلم المدافع المذكور، أنه سيحصل على مركز أساسي في الكامب نو بسبب تقدم جيرارد بيكيه في العمر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية، إلى أن يوفنتوس أبلغ برشلونة برغبته في التعاقد مع أرتور ميلو، ولكن النادي الكتالوني طالب نظيره بإدراج ماتياس دي ليخت في الصفقة، ولكن النادي الإيطالي رفض على الفور.

وأوضحت الصحيفة المذكورة، أن يوفنتوس عرض على برشلونة عدة لاعبين آخرين، ومن بينهم دانييلي روجاني، والذي لا يُشارك كثيراً بسبب وجود 4 مدافعين أمامه، وهم كيليني وبونوتشي ودي ليخت وديميرال.

ولا يزال برشلونة متردداً بخصوص اللاعب الذي يريده من يوفنتوس، فتارةً تتحدت التقارير الصحفية عن ماتياس دي ليخت، وتارةً أخرى يبرُز اسم فيديريكو بيرنارديسكي.

#ماتياس دي ليخت #دي ليخت #يوفنتوس

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