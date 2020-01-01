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هالاند يتجاهل اهتمام ريال مدريد بضمه

الأربعاء 13 مايو 2020 02:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
هالاند يتجاهل اهتمام ريال مدريد بضمه


وكالات / سما /

تجاهل النرويجي الشاب إيرلينج هالاند نجم خط هجوم فريق بوروسيا دورتموند الألماني الأنباء التي تتحدث عن اهتمام ريال مدريد الإسباني بضمه، مشيراً إلى أنه فقط يصب تركيزه على عمله.

وارتبط اسم إيرلينج هالاند ابن 19 عاماً فقط بالانتقال للعب في فريق ريال مدريد خلال سوق الانتقالات القادمة.

ولفت ماكينة الأهداف هالاند الأنظار إليه بشدة هذا الموسم، بدايةً مع سالزبورج النمساوي، وتسجيل 28 هدفاً في 25 مباراة، وصولاً إلى إحرازه 12 هدفاً في 11 مباراة فقط منذ انتقاله إلى دورتموند شهر يناير الماضي فقط.

وتحدث إيرلينج هالاند لشبكة “سكاي سبورتس” عندما سئل عن اهتمام ريال مدريد بضمه قائلاً “أنا أصب تركيزي فقط على عملي”.

وأضاف “افكر في القيام بعملي فقط، وهو أكثر شيء أحبه، وتركيزي ينصب عليه فقط”.

بينما تحدث خوسيه مواريس مدرب مساعد ريال مدريد السابق قائلاً “أعتقد أن هالاند لاعب رائع، وهو أيضاً أحد اللاعبين الشباب ذوي الجودة العالية”.

وتابع “كلما زادت جودة اللاعب، زادت فرص نجاحه في فريق مثل ريال مدريد، وأعتقد أن بنزيما مهاجم رائع، وهداف، ولديه الجودة التي جعلته يلعب في الريال طوال هذه السنوات، وأعتقد أن هالاند الخيار الأمثل لتعويضه”.

#هالاند #إيرلينج هالاند #ريال مدريد

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