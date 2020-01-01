بسبب كورونا ..تخفيض رسوم المركبات العمومية في قطاع غزة

غزة / سما /

أقرت وزارة النقل والمواصلات في قطاع غزة، اليوم الأربعاء، جملة من التسهيلات للمواطنين أهمها تخفيض رسوم المركبات في القطاع، في ظل تضرر جميع القطاعات جراء أزمة فيروس كورونا.

ووفقا للمتحدث باسم الوزارة، خليل الزيان، فإن قرار تخفيض الرسوم، شمل المركبات الخصوصية من نوع الديزل، لتصبح 1500 شيكل بدلاً 2100 شيكل، والمركبات العمومى الداخلي من نوع الديزل، لتصبح 1500 شيكل بدلاً من 2100 شيكل.

وأضاف الزيان خلال مؤتمر صحفي عٌقد في وزارة الإعلام بمدينة غزة: "أن تخفيض الرسوم شمل المركبات العمومي، والتي تحمل لوحة ( 20_24_25 ) قيمة أجرة نمرة المرور، حيث بلغت قيمة الخصم 625 لتصبح 625 بدلاً 1250.

وتابع الناطق باسم النقل والمواصلات: "كذلك تخفيض رسوم المركبات العمومي الداخلي من نوع بنزين، حيث بلغت قيمة الخصم 500 شيكل لتصبح 500 شيكل بدلاً من 1000 شيكل (كرت سير).

وأكد الزيان أن تطبيق هذا القرار على المركبات المذكورة، سيبدأ اعتباراً من تاريخ 1/1/2020".

ومنذ بداية مارس/ آذار الماضي، اتخذت الجهات الحكومية المختصة عددا من الإجراءات الوقائية في غزة، لمنع تفشي الفيروس.

لكن تلك الإجراءات لم تصل إلى إعلان حالة الطوارئ بالقطاع، أو فرض حظر التجول، فيما تم إغلاق المؤسسات التعليمية، والمرافق الاقتصادية ذات العلاقة بالسياحة والفنادق والمطاعم، إلى جانب وقف الصلاة بالمساجد.

ويعاني قطاع غزة، حيث يعيش أكثر من مليوني فلسطيني، أوضاعا اقتصادية ومعيشية متردية للغاية، جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أكثر من 13 عاما.