  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

وزيرة الصحة: إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس وتعافي 39 حالة

الأربعاء 13 مايو 2020 01:21 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزيرة الصحة: إصابة جديدة بفيروس كورونا في القدس وتعافي 39 حالة


رام الله / سما /

أعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل إصابة جديدة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد-19) لسيدة من منطقة حي الثوري داخل مدينة القدس المحتلة، فيما سجلت 39 حالة شفاء، بينها 37 داخل العاصمة، وحالة في الخليل، وحالة في ضواحي القدس.

وأضافت الكيلة في بيان صحفي، اليوم الأربعاء، أن حصيلة الإصابات ترتفع إلى 548 إصابة، فيما ارتفعت حالات الشفاء إلى 421 حالة، أي بنسبة 76.8% من مجمل الإصابات المسجلة.

وأشارت إلى أن عدد الحالات النشطة، أي التي لا تزال مصابة يبلغ 123 حالة، منها 60 في مدينة القدس و17 في ضواحي القدس، و13 في محافظة رام الله والبيرة، 24 في محافظة الخليل، 2 في محافظة نابلس، 1 في محافظة طولكرم، و6 حالات في المحافظات الجنوبية. وأدخلت 562 حالة جديدة إلى الحجر المنزلي، فيما بلغ عدد الموجودين فعلياً في الحجر 14510.

وأوضحت أن جميع الحالات المصابة بصحة جيدة، ولا يوجد أي حالة داخل غرف العناية المركزة.

#وزيرة الصحة #كورونا #كورونا فلسطين #فلسطين #قطاع غزة #وزارة الصحة #فلسطين كورونا #الصحة #مي الكيلة #القدس

الأكثر قراءة اليوم

صحيفة: حماس وإسرائيل تتبادلان الأسرى بوساطة القاهرة عشية عيد الفطر

الكشف عن تفاصيل جديدة حول مقتل الجندي الاسرائيلي في يعبد.. والاحتلال يعتقل 16 شخصًا

قناة "MBC" توقف بث مسلسل مخرج 7

بسبب قرارات بينت : السلطة الفلسطينية تعلن انتهاء بروتوكول الخليل

شاهد..وفاة محام أردني أثناء البث المباشر على الفيسبوك

العمادي يعلن عن توزيع منحة زواج المعسرين وفكاك شهادات خريجين بغزة

الاتحاد الاوروبي يتوعد اسرائيل.. واشتيه يدعو لترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

7776

الاف الفلسطينيين في مخيم الفوار يشيّعون جثمان الشهيد قيسية الى مسقط رأسه بالظاهرية

بومبيو لنتنياهو: أنت شريك رائع ولا تخفي المعلومات كما تفعل دولة أخرى وسنتحدث سويا عن تلك الدولة

مسؤول امريكي يتوعد القيادة الفلسطينية بعواقب وخيمة اذا رفضت ضم الضفة لاسرائيل

الاتحاد الاوروبي يتوعد اسرائيل.. واشتيه يدعو لترجمة دعم حل الدولتين إلى اعتراف بدولة فلسطين

كورونا

"تطوير لقاح لكورونا صعب".. وعالم أوبئة يدعو الصين لإبداء "شفافية"