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العمل الزراعي والهيدرولوجيين الفلسطينيين ينهون تسليم معدات ري جماعي في قلقيلية

الأربعاء 13 مايو 2020 01:12 م / بتوقيت القدس +2GMT


قلقيلية / سما /

أنهى اتحاد لجان العمل الزراعي أمس الأربعاء، تزويد مجموعة من المزارعين في بلدتي كفر ثلث وعزون عتمة في محافظة قلقيلية، وضمن مشاريع الري الجماعي، أنابيب ري فولاذية ناقلة وموزِعة، وخزانات فولاذية لتجميع المياه وخزانات توازن، بالإضافة إلى محطة ضخ من خزان التوازن إلى خزان التوزيع ووصلات وعدادات زراعية للمزارعين.

ويهدف المشروع إلى خدمة مئات الدونمات الزراعية المروية التي تعود ملكيتها إلى عشرات المزارعين في الموقعين، الذين بني جدار الضم والتوسع على الأراضي المحاذية لأراضيهم، ويسعى العمل الزراعي من خلال هذه المشاريع إلى دعم صمودهم والمساهمة في زيادة إنتاجية أراضيهم الزراعية وتقليل التكاليف وبالتالي زيادة ربحية المزارعين، وتوسيع رقعة الأراضي الزراعية المزروعة بالزراعات المروية. 

وتأتي مشاريع الري الجماعي ضمن برنامج الإدارة المستدامة والوصول الشامل لمصادر الأرض والمياه المدار من قبل اتحاد لجان العمل الزراعي بالتعاون مع وزارة الزراعة، والمنفذ من قبل مجموعة الهيدرولوجيين الفلسطينيين.

#العمل الزراعي

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