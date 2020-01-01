نادي الأسير: الاحتلال يعتقل 19 مواطناً بينهم 11 من بلدة يعبد

جنين / سما /

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية وحتى صباح اليوم الأربعاء، 19 مواطناً من الضفة بينهم 11 من بلدة يعبد، وثلاثة فتية من بيت لحم، ومواطن من مخيم الفوار الذي شهد مواجهات أدت إلى استشهاد الطفل زيد قيسية (15 عاماً) برصاص جيش الاحتلال، وإصابة آخرين.

وقال نادي الأسير، إن قوات الاحتلال اعتقلت 12 مواطنا من بلدة يعبد جنوب غرب جنين، وهم: الشقيقان نظمي (21 عاما)، ومحمد محمود أبو بكر (18 عاما)، والشابين أحمد جواد أبو بكر (24 عاما)، وشرف محمد أبو بكر (23 عاما)، وبهاء عدنان أبو بكر، ومحمد جهاد أبو بكر، ونور الدين عطاطرة، ويوسف قيس عمارنة، ومهدي نور عمارنة، ونور حسن عمارنة، وأحمد حزر الله، وذلك عقب دهم منازل ذويهم، وتفتيشها.

فيما جرى اعتقال ثلاثة مواطنين من الخليل وهم: أنس أيمن الحلقاوي من مخيم الفوار، وأيمن خليل أبو ماريا (22عاماً) من بلدة بيت أمر، وعلاء حسن مرار (28 عاماً)، وهو أسير سابق.

ومن بلدة بيت فوريك بمحافظة نابلس، اعتقل الاحتلال الشاب حسن نصاصرة، وهو نجل الأسير عاهد نصاصرة المحكوم بالسّجن لمدة (32) عاماً، قضى منها (17) عاماً في سجون الاحتلال.

فيما جرى اعتقال ثلاثة فتية من بيت لحم تبلغ أعمارهم الـ(16) وهم: أنس خالد مسالمة، وبشار خضر شحدة، ولؤي علي شحدة، يُضاف إلى المعتقلين الشاب محمد وليد قطاش من مخيم عقبة جبر في أريحا.

وذكر نادي الأسير أن قوات الاحتلال اعتقلت ياسر وليد خزيمية من بلدة قباطية جنوب جنين، وأفرجت عنه لاحقاً، ومن بلدة العيساوية في القدس اعتقلت يوسف فريد عبيد، ومحمد أيمن عبيد، جرى الإفراج عنهما لاحقاً.