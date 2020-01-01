الاف الفلسطينيين في مخيم الفوار يشيّعون جثمان الشهيد قيسية الى مسقط رأسه بالظاهرية

الخليل/سما/

شيع الآلاف من أبناء مخيم الفوار، قبل ظهر اليوم الأربعاء، جثمان الشهيد الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما)، الى مسقط رأسه في مدينة الظاهرية جنوب الخليل، حيث من المنتظر ان يتم مواراته الثرى في مسقط رأسه بعد صلاة الظهر.

وكان الطفل قيسية استشهد خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفوار فجر اليوم.

وأفادت وزارة الصحة، في بيان لها، بأن الطفل زيد فضل قيسية (15 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة مباشرة في الرأس أطلقها عليه جنود الاحتلال، فيما أصيب أربعة شبان بالرصاص الحي أحدهم في البطن والآخر في الصدر، والبقية في الأطراف السفلية.