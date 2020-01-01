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طهران تنشر فيديو لحادث بارجة كونارك ويكشف عن السبب والجهة التي ربما تورطت في قصفها

الأربعاء 13 مايو 2020 11:37 ص / بتوقيت القدس +2GMT
طهران تنشر فيديو لحادث بارجة كونارك ويكشف عن السبب والجهة التي ربما تورطت في قصفها


طهران /وكالات /

نشر الموقع الرسمي للجيش الإيراني، مقطع فيديو حول الحادثة التي تعرضت لها بارجة كونارك في خليج عمان، الأحد الماضي، والتي أسفرت عن مقتل 19 بحارا وإصابة 15 آخرين.

وجاء في الفيديو أن البارجة التي أوكلت إليها مهمة إرسال الهدف إلى منطقة بحرية في خليج عمان أثناء تدريبات البحرية الإيرانية، أصيبت بالخطأ بصاروخ أطلقته مدمرة جماران نحو الهدف.
 

واللافت في الفيديو، ذكره أن السبب الرئيس للحادثة، يعود إلى خطأ تقني في الصاروخ الذي تم إطلاقه، ووجود مشكلة في موجه الصاروخ، مشيرا إلى أنه يمكن أن تكون حرب إلكترونية معادية، من أسباب الحادثة.

وعلق موقع "عصر إيران" المقرب من الرئيس الإيراني حسن روحاني على الفيديو، مشيرا إلى التهديد الذي أطلقه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتدمير الزوارق الإيرانية في مياه الخليج قبل أقل من ثلاثة أسابيع.

وأضاف الموقع، أنه مع فرض الجيش لاحتمال أن تكون الولايات المتحدة الأمريكية اخترقت الكترونيا منظومة الصاروخ الذي استهدف البارجة، فإنه يحتمل كذلك أن تكون البحرية الأمريكية هي من استهدفت البارجة.

وأشار الموقع إلى أنه في حال ثبتت صحة فرضية الحرب الإلكترونية، قد لا تعلن طهران عن ذلك، لأنها تريد الحفاظ على الوضع الحالي مع الولايات المتحدة، بحيث يكون تحت السيطرة، إلى حين إجراء الانتخابات الأمريكية المقبلة، وأنها تأمل بخلق أجواء أفضل في حال خسارة ترامب في الانتخابات، مشيرا إلى أن أي نزاع عسكري بين إيران وأمريكا في الوقت الراهن سيكون لصالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في الانتخابات.

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