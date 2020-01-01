بومبيو لنتنياهو: أنت شريك رائع ولا تخفي المعلومات كما تفعل دولة أخرى وسنتحدث سويا عن تلك الدولة

واشنطن / وكالات /

أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، أن مباحثاته مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ستركز على التصدي لوباء كورونا والتصدي لإيران وفرص تحقيق خطة ترامب للسلام.

وقال بومبيو لدى لقائه نتنياهو عقب وصوله إلى إسرائيل صباح اليوم الأربعاء في زيارة قصيرة، "سنتناول الحديث عن رؤية السلام التي مضى على إعلانها بضعة شهور منذ أن حضرت أنت ( نتنياهو) إلى واشنطن وقام الرئيس ترامب بإعلانها .. تبقى علينا إنجاز ذلك بالعمل ويجب علينا تحقيق تقدم في ذلك وأنا أتطلع لذلك قدما".

"سنبحث موضوع العدوان الإيراني ثانيا بعد الحديث عن وباء كورونا، وسنتناول ثالثا الحديث عن فرص تحقيق السلام والأمن بناء على التفاهمات التي تم التوصل اليها مع الرئيس ترامب".

وأضاف بومبيو:

كما تطرق بومبيو إلى أن الحديث سيتناول أيضا التحديات التي يواجهها العالم في مواجهة كوفيد-19 والتكنولوجيا الطبية الإسرائيلية والخبرات الطبية، "سنتوصل إلى نتائج مذهلة تخفف من خطر هذا الوباء على الصعيد العالمي".

وتابع بومبيو قائلا: "أنت شريك رائع ولا تخفي المعلومات كما تفعل دولة أخرى وسنتحدث سويا عن تلك الدولة أيضا".