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رام الله: مستوطنون يعربدون ويتوعدون بالثأر لمقتل جندي

الأربعاء 13 مايو 2020 11:03 ص / بتوقيت القدس +2GMT
رام الله: مستوطنون يعربدون ويتوعدون بالثأر لمقتل جندي


رام الله /سما/

خط مستوطنون فجر اليوم الأربعاء، شعارات عنصرية في قرية بيتين قضاء رام الله، حيث قاموا بالاعتداء على ممتلكات المواطنين وخط عبارات تدعو للانتقام لمقتل جندي إسرائيلي في بلدة يعبد.

وأفاد شهود عيان بأن مجموعة من الشبان طردوا مستوطنين اقتحموا القرية، بعد أن اقتحموها وخطوا عبارات تهديد على جدران منازل فيها، وتوعدت بالثأر والانتقام للجندي الذي قتل في يعبد.

وتوعدت الشعارات العنصرية بالانتقام لمقتل الجندي عميت بن يغئال، وكتبوا شعارات تحريضية على منازل المواطنين في القرية "لن ننام عندما تسفك الدماء" و"ودماء جنودنا أهم من حياة الأعداء".

وحضرت قوات الاحتلال والشرطة الإسرائيلية إلى القرية، وقاموا بالتقاط الصور، وادعاء فتح تحقيق في الحادثة، كما تقوم في كل مرة يقوم فيها المستوطنون بعمليات إرهابية في القرى، لكن دون تقديم أحد للقضاء.

#مستوطنون #رام الله #جندي اسرائيلي

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