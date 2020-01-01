رام الله / سما /

تشديد الرئيس محمود عباس على ضرورة استمرار الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشي فيروس كورونا في فلسطين، تصدّر عناوين الصحف الفلسطينية الثلاث (الحياة الجديدة، الأيام، القدس)، الصادرة اليوم الأربعاء.

كما ركّزت الصحف على حملة الاعتقالات الواسعة التي شنتها قوات الاحتلال على بلدة يعبد جنوب غرب جنين، بعد الإعلان عن مقتل جندي إسرائيلي خلال اقتحام البلدة.

وفيما يلي أبرز عناوين الصحف:

"الحياة الجديدة":

- استمع إلى تقارير من الوزراء حسين الشيخ ومي الكيلة ورياض المالكي وأحمد عساف...الرئيس يشدد على ضرورة استمرار الجهود الوقائية اللازمة لمنع تفشي "كورونا" في فلسطين

- الاحتلال يشن حملة اعتقالات ومداهمات واسعة في يعبد بعد مقتل أحد جنوده

- يعبد.. حكاية صمود بوجه الاحتلال

- الاحتلال يخطر عددا من الموطنين بإزالة منشآتهم في الأغوار

- اشتية: الضم امتهان للقانون الدولي والقرارات الأممية وإفشال للمنظومة الدولية

- فرنسا تضغط لرد صارم من الاتحاد الأوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة

- لليوم الخامس: لا إصابات بـ "كورونا" و15 حالة شفاء جديدة

- "فتح": ضم أراض فلسطينية سيقود المنطقة إلى دوامة من العنف لن تنتهي ببساطة

- أجواء حارة... و"الأرصاد" تحذّر من التعرض لأشعة الشمس المباشرة

- "نقابة الصحفيين" تدين اعتداء الاحتلال على الزميلين ناصر ومجدي اشتية في يعبد

- حراك دبلوماسي لوقف قرار تمديد إغلاقه...وقفة تضامنية مع تلفزيون فلسطين في القدس المحتلة

- القاهرة: إعلاميون عرب يطالبون بالضغط على الاحتلال لإعادة فتح مكتب تلفزيون فلسطين في القدس

- "صلوات تلمودية" في شوارع القدس المحتلة

- المحرر بني نمرة .. فقد ذراعيه ولم يفقد انتماءه للحياة

- تزاحم على الحقائب الوزارية في إسرائيل.. و"يمينا" يعلن بداية نهاية نتنياهو

"الأيام":

- مقتل جندي إسرائيلي برشق حجارة في يعبد...الاحتلال ينكّل ويعتقل 18 مواطناً خلال اجتياح للبلدة

- لا إصابات بـ "كورونا" في فلسطين لليوم الخامس و15 حالة شفاء جديدة

- تسجيل حالة وفاة في صفوف الجالية الفلسطينية في الإمارات

- الرئيس يثني على جهود "الجيش الأبيض" ويشدد على إعادة جميع العالقين إلى الوطن

- سلطات الاحتلال تنشر أمر المصادرة لإقامة مصعد في الحرم الإبراهيمي

- الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة

- يعبد.. تاريخ طويل من المعاناة والصمود بوجه الاحتلال

- "هيومن ووتش": سياسات إسرائيل التمييزية بشأن الأراضي تحصر الفلسطينيين

- إصابة صياد برصاص بحرية الاحتلال شمال غزة

- الاحتلال يصيب مواطناً بجروح بزعم تنفيذه عملية طعن عند حاجز قلنديا

- اشتية: التهديد الإسرائيلي بضم أجزاء من الضفة امتهان للقانون الدولي والقرارات الأممية

- أبو يوسف: حركتا حماس والجهاد أكدتا حضورهما اجتماع القيادة

- بومبيو: رؤية ترمب لتحقيق السلام واقعية وتستجيب للمطالب الإسرائيلية والفلسطينية

- "فتح": سنواجه خطط ضم الضفة والإقدام عليه سيقود المنطقة لدوامة عنف

- منظمة الصحة: "كورونا" محير جداً ومن الصعب إيجاد لقاحات له

- البلديات .. معاناة متفاقمة بسبب تداعيات "كورونا"

- "كورونا" في العالم: نحو 292 ألف وفاة وأكثر من أربعة ملايين و325 ألف إصابة

- الأردن: 14 اصابة جديدة بـ "كورونا"

- السعودية: فرض حظر تجول شامل خلال عطلة عيد الفطر

- إصابة المتحدث باسم بوتين بفيروس كورونا

"القدس":

- إطلاق النار على شاب قرب حاجز قلنديا..إصابات واعتقالات عقب مقتل جندي رميا بحجر خلال اقتحام ليعبد

- لليوم الخامس على التوالي...لا إصابات بكورونا في فلسطين و15 حالة شفاء جديدة

- الرئيس يستمع لتقارير حول جهود المؤسسات الرسمية في ظل "كورونا"

- اشتية: لن نحل السلطة وسنتخذ قرارات حاسمة بشأن تجميد الاتفاقيات مع إسرائيل

- فرنسا تضغط لرد صارم من الاتحاد الأوروبي إذا ضمت إسرائيل أجزاء من الضفة

- "عدالة" تقدم التماسا لإصدار أمر احترازي حول عدم تطبيق إجراءات الوقاية في سجون الاحتلال

- حراك دبلوماسي فلسطيني لوقف قرار تمديد اغلاق مكتب تلفزيون فلسطين

- يعبد .. حكاية صمود بوجه الاحتلال

- المتحدث باسم بوتين أصيب بكورونا

- بعكس موقف ترامب... فاوتشي يحذّر من أن رفع القيود قبل الأوان في أميركا سيرفع عدد الوفيات

- أمريكا أكبر عدد وفيات جديدة وفرنسا تعاود ارتفاع حصيلتها اليومية بكورونا... 291,724 وفاة و4,324,731 إصابة و1,571,068 متعافيا

- 260 حالة وفاة و16529 إصابة بكورونا في اسرائيل

- أمر احتلالي بمصادرة أراضٍ تمهيدا لتنفيذ مشروع المصعد في الحرم الإبراهيمي...الشيخ: إلغاء لبروتوكول الخليل

- إسرائيل تصادق على مخطط هيكلي للمصرارة وباب الساهرة

- وزير الخارجية الأميركي يتوجه لإسرائيل

- بومبيو في مقابلة مع "إسرائيل اليوم" قبيل توجهه لإسرائيل: سأطلع نتنياهو وغانتس على التقدم الذي نحققه بالنسبة لرؤيا السلام للرئيس ترمب

- بركة يدعو إلى مواقف أكثر وضوحا ورادعة لإسرائيل

- ترمب يحوّل مؤتمره الصحفي إلى مواجهة مع الصحافيين ويتوعد أوباما بالعقاب

- "هيومن رايتس ووتش": تمييز إسرائيلي ممنهج لخنق وتهجير الفلسطينيين