وفاة جديدة بفيروس كورونا لفلسطيني في الامارات

رام الله / سما /

توفي اليوم الأربعاء، مواطن فلسطيني في الامارات العربية المتحدة، جراء إصابته بفيروس كورونا.

وأعلنت وزارة الخارجية والمغتربين عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف الجالية الفلسطينية في دولة الإمارات العربية المتحدة للمواطن جلال محمد كامل ابو شدق (52 عاما) بسبب فيروس كورونا المستجد، لتصبح هذه حالة الوفاة الثانية خلال 24 ساعة لفلسطيني في الامارات، حيث توفي يوم أمس أحمد محمود درويش (46 عاما) في مدينة العين، بسبب الفيروس.

وبتسجيل هذه الوفاة الجديدة، ترتفع عدد حالات الوفاة بسبب هذا الفيروس بين أبناء جالياتنا في مختلف دول العالم إلى 75 وفاة.