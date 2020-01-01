وفاة الفنان المصري إبراهيم نصر صاحب "الكاميرا الخفية"

القاهرة / وكالات /

قالت وسائل إعلام مصرية إن الفنان الكوميدي إبراهيم نصر توفي، فجر الثلاثاء، عن عمر يناهز 70 عاما، إثر وعكة صحية ألمت به بمنزله في القاهرة.



واشتهر "نصر" بتقديم برنامج المقالب "الكاميرا الخفية" في شهر رمضان، الذي بات من أهم القائمين عليه على مدى نحو عقدين، بالإضافة إلى تقديمه أعمالا تلفزيونية وسينمائية عديدة.



وقال نقيب المهن التمثيلية في مصر، أشرف زكي، إنه "سيتم الصلاة على الفنان الراحل بكنيسة في حي الأزبكية (وسط القاهرة)، وسيتم تشييع جثمانه عقب الصلاة عليه".



وإبراهيم نصر من مواليد القاهرة عام 1950، بدأ حياته الفنية "منولوجيست" يقلد كبار النجوم، قبل أن يشارك في برامج للأطفال، إضافة إلى مسلسلات وأفلام ومسرحيات كوميدية.



ومن أبرز أعماله الفنية أفلام "إكس لارج"، و"شمس الزناتي"، و"جحيم امرأة"، و"زكية زكريا في البرلمان"، وهي الشخصية التي اشتهر بأدائها في برامج المقالب الرمضانية خلال سنوات طويلة.



وشاءت الأقدار أن يرحل نصر في شهر رمضان الذي اعتاد خلاله على مدى سنوات طويلة إضحاك الملايين عبر برنامجه "الكاميرا الخفية".